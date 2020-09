Ekologiczne spółki na GPW – to nie tylko fotowoltaika

fot. Diyana Dimitrova / Shutterstock

Spółki związane z energetyką słoneczną to hit inwestycyjny ostatnich lat. Nie tylko one są jednak „zielone”, a w ekologiczne trendy wpisuje się już coraz więcej podmiotów na GPW.

Fotowoltaika rozwija się dynamicznie w Polsce od prawie dwóch lat. Wydaje się jednak, że to dopiero początek jej ekspansji. Potencjał naszego rynku na razie wykorzystany jest w niedużym stopniu, a do zagospodarowania są wciąż dachy aż 4,5 mln domów jednorodzinnych, m.in. to było tematem niedawnego podcastu "Pulsu Biznesu". Boom w energetyce słonecznej to także okazja dla inwestorów, a giełdowe kursy spółek z tej branży rosną jak na drożdżach.

Akcje najpopularniejszego Columbusa są o ponad 1000 proc. droższe niż przed rokiem. Kapitalizacja sięga już z kolei aż 2,8 mld zł i to pomimo wyraźnej korekty na akcjach tego podmiotu, którą obserwowaliśmy od początku sierpnia. Pod względem wielkości Columbus przegania już nawet spółki z WIG20, mimo że wciąż notowany jest zaledwie na rynku NewConnect.

Spółek fotowoltaicznych na polskiej giełdzie jest już wiele i skupiają się one często na nieco różnych obszarach. W dużym uproszczeniu Columbus oferuje usługi przede wszystkim dla klientów detalicznych, Photon Energy tworzy projekty dużych farm słonecznych, natomiast ML System stara się coraz mocniej rozwijać własną technologię tak zwanych kwantowych szyb zespolonych. Fotowoltaika to jednak nie jedyna „zielonych” branża na GPW. Sprawdzamy, które jeszcze spółki wpisują się w ostatnie ekologiczne trendy.

Poprawa efektywności energetycznej

Jednym z beneficjentów rosnących cen energii, a także częściowo spowolnienia gospodarczego jest DB Energy. Spółka ta realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (finansowanie długoterminowe) lub EPC (finansowanie na czas realizacji) aż po monitoring instalacji przemysłowych.

"Mamy stabilny portfel projektów zarówno audytowych, jak i inwestycyjnych. Mamy m.in. ok. 80 umów związanych z rozliczeniem białych certyfikatów dla naszych klientów. To pozwala z dużym optymizmem patrzeć na kolejne okresy. Dostrzegamy cały czas rosnącą świadomość klientów w zakresie efektywności energetycznej i w związku z tym rosnący potencjał tego rynku, także w zakresie ESCO. Oczekujemy, że ta branża będzie się rozwijała w Polsce bardzo dynamicznie" - mówi prezes Krzysztof Piontek.

Przetwarzanie odpadów

Zupełnie innym obszarem, choć wciąż związanym z ekologią, zajmuje się również Geotrans. Zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią spółki na lata 2020-2024 jednym z filarów rozwoju będzie pozyskanie instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów. W pierwszym etapie do końca 2021 r. ma powstać do trzech instalacji, a nakłady inwestycyjne wyniosą około 30 mln zł. Znaczna część tych środków będzie pochodziła z emisji akcji.

Strategia zakłada zwiększenie portfela w segmencie zagospodarowywania odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 mln ton, pozyskanie instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów (wejście w nowe obszary: odpady biologiczne i parki recyclingowe) oraz zagospodarowanie składowisk zrekultywowanych poprzez farmy fotowoltaiczne i przetwórstwo biomasy. Geotrans liczy, że dzięki temu wynik EBITDA spółki wzrośnie do 2022 roku co najmniej trzykrotnie wobec 9,1 mln zł z 2019 roku.

W pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery (ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej w elektrowniach) specjalizuje się z kolei Eko Export. Spółka ta importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy, a po przetworzeniu kieruje blisko 100 proc. produkcji do odbiorców w Europie Zachodniej. Mikrosfera ta jest wykorzystywana w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych.

Od sadzonek po budowę szpitali

Ciekawe są działania prowadzone przez spółkę Biomass Energy Project. Generalnie specjalizuje się ona w sadzonkach roślin energetycznych – zakładaniu plantacji oraz uprawie gruntów pod te cele. Obecnie działania spółki skupiają się głównie na najszybciej rosnącym na świecie drzewie – Paulowni. Biomass zajmuje się także produkcją sadzonek i biomasy z Miskanta olbrzymiego. Jedną z pobocznych działalności jest natomiast zaangażowanie w elektryczny przemysł motoryzacyjny i jeszcze nie tak dawno temu Biomass ogłaszał budowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspólnie z inną giełdową spółką – 01Cyberaton.

Tymczasem w ostatnich miesiącach w wyniku epidemii Biomass zajął się… budową szpitali kontenerowych. Również tu do współpracy wciągnięto 01Cyberaton, a także Novavis, czyli dwie spółki standardowo zajmujące się fotowoltaiką. To jednak nie koniec, ponieważ Biomass zamierza również m.in. dystrybuować tzw. jałowe wymazówki z podłożem transportowym do pobierania próbek do testów genetycznych na wykrycie wirusów. Ostatnio spółka zdaje się jednak powracać do standardowych działalności i ma prowadzić prace nad trójkołowym pojazdem elektrycznym.

Jedzenie też może być eko

Ekologia ma jednak związek nie tylko z energetyką. Jako odmienny przykład może tu posłużyć spółka Bio Planet, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Sprzedaje ona zarówno własne produkty, jak i jest dystrybutorem produktów bio wielu uznanych marek. Szczególnie ważną rolę w ofercie odgrywają produkty świeże – nabiał, świeże warzywa i owoce oraz wędliny i mięso bio. Spółka rozwija także dział konfekcjonowania usługowego żywności ekologicznej.

Największą w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi, oferującą żywność, kosmetyki i środki czystości posiada z kolei Organic Farma Zdrowia, również giełdowa spółka. W jej ofercie znajduje się ponad 4 tys. artykułów. Organiz prowadzi także sprzedaż przez sklep internetowy.

Moda nie wystarczy, żeby zarabiać

Wymienione spółki to tylko wybrane przykłady, a obszarami związanymi np. z zieloną energią zaczynają się interesować również największe podmioty. Niejako z przymusu ogromne inwestycje w tym kierunku ogłaszają nawet państwowe spółki. Jedynym z ważnych inwestorów w morskie farmy wiatrowe staje się ostatnio m.in. Orlen, a farmy fotowoltaiczne buduje nawet KGHM.

Myśląc o inwestycji, w spółki związane z ekologią należy jednak mieć na uwadze, że to w większości wciąż młode branże, a zatem też bardzo ryzykowne. Wiele z tych podmiotów nie osiągnęło jeszcze nigdy spektakularnych wyników finansowych, a ewentualne wzrosty kursu są dopiero oczekiwaniem na poprawę sytuacji w przyszłości. Nie można również zapominać o spółkach, które ogłaszając, że są „zielone”, chcą jedynie wpisać się w panującą modę, natomiast fundamentalnie niekoniecznie mają podstawy, aby osiągnąć sukces.