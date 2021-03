Ekologia i klimat. Hołownia pokaże założenia programowe Polski 2050

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Chcemy jasno pokazać, że ekologia i klimat, to dla nas założenia fundamentalne; w poniedziałek przedstawimy rozwiązania dotyczące neutralności klimatycznej, dekarbonizacji, elektromobilności, czy nowoczesnego rolnictwa - zapowiedział w rozmowie z PAP lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W poniedziałek o godz. 11 ruch Polska 2050 ma zaprezentować kolejne założenia programowe z cyklu "Wiemy jak". Po tym, jak w styczniu Hołownia przedstawił rozwiązania dotyczące rozdziału Kościoła od państwa, teraz ma zaprezentować program dotyczący ochrony klimatu i ekologii.

W rozmowie z PAP lider ruchu stwierdził, że kwestia klimatu jest obecnie tematem "totalnym", ponieważ obejmuje wiele dziecin - m.in. gospodarkę, codzienne życie, edukację czy transport. "Nie można wyobrazić sobie opowieści o Polsce bez poważnego zajęcia się klimatem" - zaznaczył.

Hołownia przekazał, że działający w ramach ruchu Instytut Strategie 2050 przygotował obszerny dokument programowy pod nazwą "Polska na zielonym szlaku", który ma pokazać, jak można osiągnąć ambitne cele klimatyczne, dekarbonizację, przeprowadzić transformację energetyczną, czy zmodernizować polskie rolnictwo, dostosowując je do współczesnych wymagań.

"Zajmujemy się w tym programie kwestiami produkcji energii elektrycznej, ciepłem systemowym, kwestiami związanymi z elektromobilnością, z rozwojem. Zawiera on wiele konkretnych propozycji zmian legislacyjnych, usprawnień istniejących już programów, a przede wszystkim kładzie olbrzymi nacisk na to, że dekada 2020-2030 jest de facto dekadą, w której układamy następnych sto lat" - powiedział Hołownia.

"Jesteśmy w takim momencie historii, który można porównać do początków pierwszej rewolucji przemysłowej. Polska ma dzisiaj szansę być jednym z liderów tej transformacji" - ocenił.

Lider Polski 2050 przekazał też, że program dotyczący klimatu zaprezentuje wspólnie z ekspertami Instytutu, natomiast w debacie, którą zaplanowano na poniedziałkowy wieczór udział wezmą także m.in. przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Hołownia poinformował także, że Polska 2050 na pewien czas zmieni swoją wizualną identyfikację z barwy żółtej na zieloną. "Chcemy jasno pokazać, że ekologia i klimat, to założenia dla nas fundamentalne. Jeśli Polska 2050 o czymś jest, to jest właśnie o klimacie, który obejmuje całość naszego obecnego funkcjonowania" - podkreślił.

Pytany, czy w poniedziałek poruszona zostanie także kwestia Krajowego Planu Odbudowy, Hołownia powiedział, że Polska 2050 chce przestawić własny "Nowy Ład". "To nieco inna, obszerniejsza opowieść. Zwracam uwagę, że w KPO nie ma ani słowa o neutralności klimatycznej do 2050, a my uważamy, że powinna ona się tam znaleźć. Nasz program to opowieść o Polsce na pokolenia" - podkreślił. (PAP)

autor: Monika Zdziera

