Ekobiznes, e-historia czy sztuczna inteligencja - nowe kierunki studiów na polskich uczelniach

Twórcze pisanie, studia strategiczne nad Azją, ekobiznes, sztuczna inteligencja czy inżynieria ochrony klimatu - to wybrane nowe kierunki studiów, które będzie można studiować od nowego roku akademickiego. Rekrutacja na studia rozpoczyna się na polskich uczelniach na początku czerwca.

Na przełomie maja i czerwca polskie uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia I stopnia (licencjackie) lub jednolite studia magisterskie (m.in. w przypadku kierunków medycznych). W czerwcu rozpoczynają się też rekrutacje na studia II stopnia (magisterskie) i zakończą się na niektórych uczelniach nawet dopiero w październiku.

Nowe kierunki studiów w Poznaniu

Każdego roku uczelnie oferują dziesiątki nowych kierunków studiów. Na przykład Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje uruchomić trzy kierunki w zbliżającym się roku akademickim, jest wśród nich m.in. filologia angielsko-chińska.

"Powstanie kierunku odpowiada na duże zainteresowanie takimi studiami wśród kandydatów. Od lat dotychczasowa specjalność cieszyła się dużą popularnością, bowiem znajomość języka i kultury angielskiego i chińskiego obszaru językowego jest bardzo pożądana we współczesnym świecie" - wyjaśnił PAP prodziekan Wydziału Anglistyki UAM prof. Jacek Fabiszak.

Natomiast na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomiony od nowego akademickiego będzie kierunek inżynieria ochrony klimatu.

"Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, dlatego kształcenie na nowym kierunku, stworzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, będzie miało wieloaspektowy i integrujący charakter. Studenci kierunku inżynieria ochrony klimatu zdobędą wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia, jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich" - podano w komunikacie uczelni.

W programie studiów znajdą się takie zagadnienia, jak: przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu, biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych.

"Absolwenci nowego kierunku, będą mogli znaleźć pracę w firmach zajmujących się oceną skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu, przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem oraz jednostkach administracji i zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska" - przekonuje uczelnia w komunikacie.

Nowe kierunki studiów w Krakowie

Nowości w ofercie pojawią się też na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ofercie stacjonarnych studiów drugiego stopnia pojawią się m.in. chemia zrównoważonego rozwoju, studia strategiczne nad Azją, twórcze pisanie czy zarządzanie w ochronie zdrowia.

Nowe kierunki studiów w Lublinie

Natomiast Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomi stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Jak podano na stronie internetowej, głównym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia. "Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo zajęcia będą odbywały się w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej" – podano.

W roku akademickim 2022/23 Katolicki Uniwersytet Lubelski uruchamia kilka nowych kierunków studiów, a jednym z najciekawszych jest Sztuczna Inteligencja. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców uczelni, a przy tym doświadczonych specjalistów IT, będą koncentrować się na praktycznych umiejętnościach programistycznych związanych z aplikacjami sztucznej inteligencji. Nowe studia z zakresu Sztucznej Inteligencji będzie mogło podjąć 40 osób; przygotują je do podjęcia pracy w charakterze programistów i specjalistów w zakresie projektowania systemów inteligentnych, a także oceny ich przydatności.

Największa uczelnia we wschodniej Polsce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - oferuje kandydatom wśród nowości ekobiznes. Jako podano, ten ostatni kierunek jest unikatowy w skali kraju ze względu na to, że stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi.

Nowe kierunki studiów w Łodzi

Uniwersytet Łódzki uruchamia od nowego roku akademickiego studia niestacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim E-historia. Studia licencjackie w tym zakresie prowadzone są od kilku lat. Kierunek stworzono z myślą o umożliwieniu studiowania historii osobom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej - informuje uczelnia.

"Różni się on jednak od tradycyjnego kierunku o nazwie Historia. E-historia, dzięki zastosowaniu form e-learningowych, często wykorzystywanych w innych krajach, oraz proponowanej formie niestacjonarnej, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych maturzystów, lecz także do osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia. Kierunek adresowany jest również do osób mieszkających i pracujących poza Łodzią, w kraju bądź poza jego granicami" - dodano.

Nowe kierunki studiów w Warszawie

Największa polska uczelnia – Uniwersytet Warszawski - zachęca z kolei do zainteresowania się studiami stacjonarnymi drugiego stopnia African Studies. Program ten koncentruje się na przekazywaniu wiedzy na temat współczesnych kultur i społeczeństw afrykańskich oraz nabyciu umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań afrykanistycznych, łączących metodologię różnych dyscyplin.

Kolejnym nowym kierunkiem na UW jest Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej. Te studia II stopnia oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych.

Wśród nowości na stołecznej uczelni pojawiły się tez Studia kanadyjskie (stacjonarne, drugiego stopnia). To interdyscyplinarny program studiów, który ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, w tym zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. To pierwsze tego rodzaju studia w Polsce.

W Polsce działa 369 uczelni - 17 kościelnych, 131 publicznych i 221 niepublicznych. To dane aktualne na koniec 2021 r. przekazane PAP przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Studiuje na nich ok. 1,2 mln osób.

