Ekipa ma nowego prezesa. "Wujek Łuki" zastąpi Krzysztofa Misiałkiewicza

9 stycznia br. nowym Prezesem Ekipy zostaje Łukasz Wojtyca znany także pod pseudonimem "Wujek Łuki”.

/ Ekipa

Karol Friz Wiśniewski, właściciel i założyciel Ekipy, wskazał Wojtycę jako najlepszego kandydata na prezesa firmy.

- Byłem z Karolem od początku, razem zainicjowaliśmy uniwersum EKIPA. Przez lata dbałem, aby pomysły Karola były możliwe do realizacji. Przechodziłem przez wszystkie etapy naszej firmy, a ostatnio także poszerzyłem swoją wiedzę o sprawy związane ze spółką giełdową. Dlatego dzisiaj czuję się na siłach, aby kontynuować tę pracę, biorąc odpowiedzialność za całą działalność Uniwersum EKIPA. Myślę, że to sprawi, że nasi widzowie będą bliżej tego, co robimy i znowu będą tego częścią - mówi Łukasz Wojtyca, nowy prezes.

Łukasz Wojtyca jest jednym z głównych współzałożycieli grupy influencerskiej EKIPA. Od początku zajmuje się biznesową i kreatywną stroną całego projektu. Wspólnie z Karolem Frizem Wiśniewskim mają jeden cel - dynamiczny rozwój EKIPY w branży rozrywkowej.

Wujek Łuki zastąpi na stanowisku Prezesa Krzysztofa Misiałkiewicza, który przez ostatnie 2 lata realizował plany strategiczne spółki w zakresie inwestycji i FMCG.

- Zarządzanie Spółką EKIPA Holding było dla mnie wielkim zaszczytem i mam ogromne poczucie satysfakcji. Wszystkie założone przeze mnie cele zostały zrealizowane i EKIPA jest dużą i stabilną Spółką. Teraz czas na nowy wymiar rozwoju dla EKIPY. Jestem głęboko przekonany, że tylko pod kierownictwem Łukasza Wojtycy, który ma niezwykłą intuicję w dziedzinie rozrywki, będzie on możliwy w nowym zakresie. Ja swoje doświadczenie zawodowe będę kontynuował w EKIPIE, w obszarach FMCG oraz inwestycjach w ASI - mówi ustępujący ze stanowiska prezes Krzysztof Misiałkiewicz.

EKIPĘ tworzą ludzie kreatywni zarówno w przestrzeni lifestylowej jak i biznesowej. Firma wykorzystuje ten potencjał i dziś wkracza na nowe tory.

- Rok 2023 będzie dla nas przełomowy. Duża część naszych projektów jest w finalnej fazie realizacji. Poza tym zmienia się format filmów Karola - będziemy dostarczać więcej kontentu w stylu naszej serii kamperowej czy Twoje 5 Minut. Dodatkowo w planach mamy “romans” z platformami streamingowymi” - dodaje Wujek Łuki.

EKIPA Holding jest 100% udziałowcem w spółkach: EKIPA Management, EKIPATONOSI, LANIAKEA PICTURES, GGBAY.

na podst. informacji prasowej