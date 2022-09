Egzaminatorzy WORD znów strajkują. Utrudnienia w wielu miastach

fot. Daniel Dmitriew / /

W wielu ośrodkach egzaminowania kierowców egzaminatorzy przystąpili do strajku. Środowisko egzaminatorów na prawo jazdy domaga się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania.

WORD w Bydgoszczy poinformował, że w związku z akcją protestacyjną egzaminatorów wszystkie egzaminy zaplanowane na poniedziałek 12 września do godz. 14.30 nie odbędą się w wyznaczonych terminach.

Osoby, które miały dziś stanąć do egzaminu, proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. WORD zapewnia, że możliwe będzie wyznaczenie nowego, dogodnego terminu.

Jak przekazał dyr. WORD w Bydgoszczy Andrzej Gross, w poniedziałek do pracy przyjdzie tylko egzaminator, który ma zaplanowane egzaminy od godz. 15.00. "Dlatego też to odwołanie dzisiejszych egzaminów nie jest stuprocentowe. U nas pracuje 23 egzaminatorów i praktycznie wszyscy uczestniczą w proteście. Spływają do nas zwolnienia lekarskie" - poinformował dyrektor.

Na ich podstawie dyrektor spodziewa się problemów z egzaminami także w kolejnych dniach.

"Większość zwolnień jest do piątku, więc taka sytuacja będzie się raczej utrzymywała do 16 września. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. Dzwonimy także do osób, które mają umówione egzaminy, żeby poinformować ich o zaistniałej sytuacji" - dodał dyrektor Gross.

Jak dowiedziała się PAP, w WORD Toruń egzaminy odbywają się w poniedziałek normalnym trybem.

Środowisko egzaminatorów na prawo jazdy domaga się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania.

W Warszawie egzaminy na prawo jazdy odbywają się zgodnie z harmonogramem

Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego(WORD)w Warszawie w poniedziałek odbywają się zgodnie z harmonogramem. W innych ośrodkach w kraju egzaminatorzy przystąpili do protestu i nie przyszli do pracy.

Jak przekazał PAP zastępca kierownika wydziału i egzaminator nadzorujący WORD w Warszawie Rafał Grodzicki, w poniedziałek żaden z egzaminatorów nie zgłosił nieobecności w pracy z powodu choroby.

Zgodnie z planem egzaminy na prawo jazdy odbywają się w poniedziałek także w województwie lubelskim. Na razie nie ma informacji o planach wznowienia protestu.

Egzaminy na prawo jazdy w WORD Włocławek odwołane

"Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku informuje, że od 12 września do odwołania nie odbędą się zaplanowane egzaminy na prawo jazdy z uwagi na fakt, iż egzaminatorzy zatrudnieni w WORD we Włocławku przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej" - poinformował w poniedziałek przed południem WORD Włocławek.

Egzaminowanym zaproponowane zostaną pierwsze wolne terminy. Opłaty w całości przechodzą na kolejne terminy.

Egzaminy w PORD zgodnie z harmonogramem W Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem. Dyrektor PORD Roman Nowak przekazał PAP, że w poniedziałek żaden z egzaminatorów nie zgłosił nieobecności w pracy z powodu choroby. "Na tę chwilę pracownicy są zdrowi. Czy zachorują? Tego nie wiem" - zaznaczył dyrektor. Osoby, które mają wyznaczone egzaminy w najbliższym czasie powinny sprawdzać stronę internetową PORD. Ośrodek na bieżące będzie informował o ewentualnych odwołanych egzaminach. Tak było w lipcu br., kiedy egzaminatorzy z Pomorza przystąpili do protestu i przedstawili zwolnienia lekarskie lub poszli na urlopy. Egzaminy odbywają się również w fili PORD w Chojnicach oraz w WORD w Słupsku. (PAP) autor: Piotr Mirowicz pm/ akub/

Protest egzaminatorów WORD w Łodzi i Sieradzu

W wielu ośrodkach w kraju w poniedziałek rozpoczął się protest egzaminatorów na prawo jazdy, którzy domagają się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania. W Łódzkiem duże problemy z przystąpieniem do egzaminu występują w Łodzi i Sieradzu; oddziały w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach pracują bez zmian.

"Na 19 egzaminatorów, którzy według planu powinni w poniedziałek zjawić się w łódzkim WORD, przyszło tylko czworo. Podobnie w Sieradzu - do pracy przystąpiło czterech z 18 egzaminatorów. Nie wiem, jaki jest powód tak wysokiej absencji, część nieobecnych przysłała zwolnienia lekarskie - zwykle do końca tygodnia" - powiedział PAP dyrektor łódzkiego WORD Piotr Romek.

Jak dodał, w każdym z ośrodków powinno odbyć się 110-115 egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy. Większość z nich została odwołana - dotyczy to zwłaszcza części praktycznej.

"Na przykład dzisiaj przeprowadzimy 28 egzaminów na różne kategorie i 7 egzaminów z teorii. Przy takiej obsadzie jesteśmy w stanie przeegzaminować jedynie ok. 30 osób" - zaznaczył.

W WORD w Łodzi dodatkowym problemem jest fakt, że do protestu dołączyło także biuro obsługi klientów. Ubiegający się o prawo jazdy przychodzą do ośrodka, gdzie dowiadują się, że ich egzamin został odwołany i nie wiadomo, kiedy będą mogli do niego przystąpić.

"Bardzo przepraszam te osoby, bo wiem, że to dla nich niekomfortowa sytuacja - niektórzy skarżą się, że specjalnie wzięli wolny dzień na egzamin. Staramy się telefonicznie uprzedzać o odwołanym terminie, ale nie zawsze się to udaje, zwłaszcza przy nieobecności pracowników biura obsługi klienta" - podkreślił Piotr Romek.

Dyrektor łódzkiego WORD obawia się, że do protestu w najbliższych dniach mogą dołączyć także ośrodki w Piotrkowie Tryb. i Skierniewicach. (PAP)

Autorzy: Agnieszka Grzelak-Michałowska, Maciej Marcinek, Tomasz Więcławski

twi/ akub/ agm/ ok/ mam/