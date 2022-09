Egzaminatorzy WORD dają rządowi "ostatnią żółtą kartkę" i grożą strajkiem generalnym

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W Warszawie odbyła się w sobotę konferencja prasowa egzaminatorów i przedstawicieli związków zawodowych pracowników WORD. Zaapelowali oni do egzaminatorów o powrót do pracy w poniedziałek. Zwrócili się także do ministra infrastruktury o wznowienie rozmów.

Egzaminatorzy i przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w sobotę z dziennikarzami na konferencji prasowej w Warszawie. Na spotkaniu przedstawili wspólny plan działań po fiasku rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. Do protestu egzaminatorów przyłączyły się także organizacje związkowe działające w WORD. Obecnie akcję protestacyjną popiera NSZZ Solidarność WORD, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników WORD i międzyzakładowa organizacja związkowa.

"Obecnie protest popierają trzy centrale związkowe. Ich ludzie są w większości WORD-ów w Polsce. To jest bardzo ważny moment, ponieważ od tej pory wszyscy egzaminatorzy idą w jednym szeregu. To jest ostatnia żółta kartka dla Ministerstwa Infrastruktury. Po fiasku rozmów z ministerstwem ponownie wzywamy pana ministra Andrzeja Adamczyka do konstruktywnej rozmowy. Mam nadzieję, że pan minister zaprosi nas do rozmów do końca miesiąca i do strajku generalnego nie dojdzie. Jeśli nie, będziemy musieli z pomocą związków rozpocząć procedurę sporu zbiorowego" - powiedział Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów.

Zgromadzeni na konferencji prasowej przedstawiciele WORD-ów przeprosili za wszystkie utrudnienia związane z prowadzoną akcją protestacyjną. Zwrócili się także z prośbą do egzaminatorów o powrót do pracy w poniedziałek ze względu na dobro osób egzaminowanych. Jeśli egzaminatorzy posłuchają apelu, to zawieszenie akcji protestacyjnej potrwa do końca września. Będzie to dla ministerstwa czas na powołanie zespołu roboczego i podjęcie rozmów z protestującymi. Jeśli sytuacja się nie zmieni, od października rozpocznie się strajk generalny, który sparaliżuje system egzaminacyjny w Polsce.

"Mam nadzieję, że czerwonej kartki dla ministerstwa nie będzie. Bardzo szanuję pracę panów ministrów, ich szybkość w podejmowaniu działań legislacyjnych. Resort naprawdę potrafi szybko działać i wprowadzać potrzebne zmiany w przepisach. Dlatego wierzę, że do strajku generalnego nie dojdzie. Jednak należy pamiętać, że egzaminatorzy naprawdę ciężko pracują i za to należy im się godziwa płaca" - mówił na konferencji prasowej Marek Kąkolewski - ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

autor: Maciej Marcinek