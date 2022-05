CKE opublikowała arkusz zadań z matematyki rozwiązywany przez ósmoklasistów

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Uczniowie klas VIII, którzy pisali w środę egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych znajomością figur geometrycznych oraz ich właściwości; CKE opublikowała arkusz zadań.

Egzamin z matematyki jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W czwartek będą mieli egzamin z języka obcego.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki rozwiązywany przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna upubliczniła w środę po zakończeniu egzaminu na swoje stronie internetowej.

Arkusz zawiera 19 zadań. Wśród nich było 15 zadań zamkniętych i cztery otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i pierwiastkach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Jedno z zdań zamkniętych brzmiało: "Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma wybranych liczb jest równa: A. 714 B. 705 C. 606 D. 327".

W tej grupie znalazły się też m.in. takie zadania: "Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Lidki ma 2,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Igora. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Plik z prezentacją Lidki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o A. 12 MB B. 19,5 MB C. 25 MB D. 32,5 MB"; "Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. Ile Ania zapłaciła za bilety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 7 zł B. 14 zł C. 19 zł D. 20 zł"; "W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe 1/4. Ile kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 10 B. 16 C. 18 D. 24".

Jedno z zadań w tej grupie zilustrowane było diagramem kołowym, na którym przedstawiono wyniki sondy przeprowadzonej wśród uczniów dotyczącej tego, jakie gatunki filmów najbardziej lubią. Na podstawie informacji zawartej w treści zdania oraz odczytując dane z tego diagramu uczniowie mieli odpowiedzieć, czy zawarte na końcu zadania stwierdzenia dotyczące liczby uczestników sondy oraz liczby uczniów, którzy lubią filmy fantasy są prawdziwe, czy fałszywe.

Wśród zadań zamkniętych były też takie, w których uczniowie musieli wykazać się umiejętnością odczytywania współrzędnych na osi liczbowej, dokonywania obliczeń na ułamkach, rozwiązywania równań z jedną niewiadomą, a także znajomością właściwości trójkątów.

Pierwsze z zadań otwartych brzmiało: "Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20 proc. wszystkich korali w zrobionym naszyjniku. Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. Zapisz obliczenia".

Inne zadanie otwarte brzmiało: "Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8:05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km/h. Zapisz obliczenia".

Jeszcze inne zadanie otwarte brzmiało: "Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm. Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD. Zapisz obliczenia". Zdanie zawierało rysunek rombu ABCD z oznaczonymi wierzchołkami.

W najwyżej punktowanym zadaniu otwartym był rysunek przedstawiający siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisane niektóre wymiary tej siatki. Uczniowie mieli obliczyć objętość tego graniastosłupa.

Za prawidłowe rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych uczeń otrzyma po jednym punkcie. Zadania otwarte są wyżej punktowane, za prawidłowe rozwiązanie można otrzymać w zależności od zadania 2 lub 3 punkty.

Egzamin z matematyki trwał 100 minut; dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki rozwiązywany przez uczniów z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami, był treściowo tożsamy z arkuszem standardowym, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań oraz zadania, została przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań uczniowie mogli zapisywać w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z matematyki – w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego – nie był wydłużony.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 1 lipca br. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później – 8 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/