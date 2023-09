Egipt kupił od Rosji niemal 0,5 mln ton pszenicy po zaniżonej cenie

Egipt kupił od Rosji w ramach umowy bezpośredniej około 0,5 mln ton pszenicy, negocjując przy tym znacznie niższą cenę - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

Wskutek naruszenia tradycyjnych dróg importu pszenicy Egipt - jeden z największych nabywców tego zboża na świecie - zaczął w zeszłym roku przechodzić na umowy bezpośrednie kosztem wcześniejszych przetargów.

Egipski Urząd ds. Dostaw Towarów (GASC) kupił w piątek od Rosji ok. 480 tys. ton pszenicy po cenie ok. 270 dolarów za tonę - podał Reuters. Handlowcy, do których dotarła agencja, potwierdzili, że cena ukształtowała się poniżej nieoficjalnego minimalnego poziomu ustalonego przez rząd Rosji w celu kontrolowania krajowych cen pszenicy.

Cena minimalna - wyjaśnił Reuters - nie jest prawnie wiążąca, ale oczekuje się, że dostawcy będą postępować zgodnie z instrukcjami rosyjskiego ministerstwa rolnictwa.

Ustalone wcześniej przez Kreml ceny wpłynęły na konkurencyjność rosyjskiej pszenicy; GASC kupował tańszy produkt od dostawców rumuńskich i francuskich.

W zeszłym roku egipski minister ds. dostaw powiedział, że zakupy bezpośrednio od dostawców umożliwiły Kairowi negocjowanie lepszych cen w niepewnych czasach. Egipt pożyczył w sierpniu od Zjednoczonych Emiratów Arabskich 500 mln dolarów na import podstawowej dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju pszenicy. (PAP)

