Efekt Leo Messiego. Za bilet na mecz z jego udziałem można kupić mieszkanie

Przenosiny Lionela Messiego do Interu Miami wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród amerykańskich kibiców piłki nożnej. Widać to bardzo dobrze w cenach biletów na spotkania z udziałem Argentyńczyka. Kwota, którą trzeba zapłacić za najdroższy wariant, może zaskoczyć.

fot. AA/ABACA / / Abaca Press / Forum

REKLAMA

Wiele wskazuje na to, że Leo Messi zadebiutuje w Interze Miami w piątkowym meczu przeciwko Cruz Azul w ramach Leagues Cup. Na stronie sprzedającej bilety, Vivid Seats, najdroższa wejściówka na to spotkanie kosztuje aż 110 000 dolarów. To jedna z najwyższych cen biletów, jaką kiedykolwiek odnotowano w amerykańskiej lidze.

Oczywiście tyle kosztuje ten najdroższy wariant i można kupić też tańsze wejściówki. Średnia cena za bilet na to spotkanie wynosi 487 dolarów. Co ciekawe, gdy rok temu Inter Miami mierzył się w tych rozgrywkach z FC Barceloną, a więc renomowaną drużyną europejską, trzeba było zapłacić mniej więcej połowę tej kwoty.

Lionel Messi uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny. Do Interu Miami trafił niedawno po tym, jak zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Paris Saint-Germain. Argentyńczyk ma zarabiać w nowym klubie ok. 50-60 mln dolarów rocznie. Mówi się o tym, że piłkarz otrzyma także bonus związany z przychodami od nowych subskrybentów usługi streamingowej MLS Season Pass Apple TV.

PB