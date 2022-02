Edukacja na miarę XXI wieku

fot. Laurent T / / Shutterstock

Nauka zdalna, która stała się koniecznością, stała się też ogromnym wyzwaniem dla systemu edukacji. Szkoły podstawowe, licea i uniwersytety sprostały wyzwaniu. Jednak problem najbardziej dotknął przedszkola. Naprzeciw potrzebom postanowili wyjść pomysłodawcy platformy iPreschool.care – czyli systemu do nauki zdalnej przeznaczonego dla najmłodszych.

Platforma do zdalnego nauczania w warunkach częściowej lub pełnej izolacji, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wykorzystująca w swojej pracy sztuczną inteligencję – brzmi to jak fragment powieści z gatunku science-fiction. Jednak z takim założeniem wyszła firma Yellow House English, która postanowiła przekuć tę wizję w realny program wsparcia edukacji dzieci.

Przedsiębiorstwo wystąpiło w tym celu o dotację pochodzącą z Funduszy Europejskich, a dokładnie z programu “Szybka ścieżka”. Program ten w latach 2014-2020 był flagowym konkursem finansującym prace B+R nad nowymi usługami i produktami. Projekt iPreschool.care otrzymał dofinansowanie w ramach specjalnego konkursu dedykowanego rozwiązaniom, które mają nas przygotować na walkę z pandemiami wirusów. Pomysł Yellow House English wyróżnia się na tle pozostałych projektów zgłoszonych do konkursu, ponieważ pozostałe dotyczyły głównie rozwiązań chroniących przed rozprzestrzenieniem się wirusów.

Sztuczna inteligencja wspomoże rzeczywistą

Jak wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Waldemar Miksa, prezes zarządu Yellow House English S.A. oraz inicjator i główny koordynator Międzynarodowego Programy Powszechnej Dwujęzyczności, bezpośrednią motywacją do stworzenia platformy iPreschool.care była odpowiedź na brak spójnej i efektywnej koncepcji na zdalne nauczanie przedszkolne.

– Najczęściej wyglądało to tak, że rodzice otrzymywali raz w tygodniu wiadomość mailową z listą zadań i to wyłącznie oni byli odpowiedzialni za zabawę i naukę z dziećmi – tłumaczy nasz rozmówca.

Platforma iPreschool.care będzie zawierała podobne narzędzia do tych, jakie mają platformy Google Meets czy Microsoft Teams. Będzie można za jej pośrednictwem np. zorganizować czat grupowy, czy odbyć wideorozmowy. Jednak tym, co będzie wyróżniać iPreschool.care, będzie przede wszystkim kalendarz.

– To za jego pośrednictwem sztuczna inteligencja będzie rekomendować aktywności dla dzieci zarówno grupowe, jak i indywidualne, biorąc docelowo pod uwagę również kontekst lokalny. Przykładowo, w słoneczny dzień może ona podsunąć jako sposób na naukę poznanie piosenki lub filmu “The Sun” – opowiada Waldemar Miksa.

Sztuczna inteligencja wykorzystana w iPreschool.care będzie działać na podobnej zasadzie, jak algorytmy takich platform jak YouTube czy Spoitfy. Scenariusze zadań i zabaw rekomendowane do nauki z dzieckiem, będą dobierać treści bazujące na zainteresowaniach i preferencjach. Z tą różnicą, że AI w iPreschool.care nie będzie się ograniczać jedynie do tego co lubi dziecko. Głównym założeniem twórców nadal pozostaje taki dobór materiałów, aby jak najlepiej uzupełnić wiedzę dziecka.

– Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym uważamy za kluczowe, aby przenieść edukację do XXI wieku. I taki też przyświeca nam cel przy realizacji naszych badań i projektów – podsumowuje Waldemar Miksa.

Nauka to proces

– Zależy nam na zmianie postrzegania przez rodziców nauki i czasu spędzonego w placówce edukacyjnej. Przeświadczenie, że oddajemy dziecko “niewyedukowane” o 8 do przedszkola lub szkoły, a o 13 czy 15 odbieramy je już wystarczająco “wyedukowane” i więcej w tym zakresie nie trzeba robić, jest niestety bardzo popularne. Chcemy pokazać, że nauka to proces, który nie jest zamknięty w sztywnych ramach czasu i miejsca. Uczyć się i rozwijać można i należy w każdym miejscu i o każdej porze. W sposób atrakcyjny i wciągający – wyjaśnia nasz rozmówca.

To co łączy pomysł na platformę z pozostałymi projektami firmy Yellow House English jest wychowanie dzieci w dwujęzyczności. Z badań naukowych, zajmujących się rozwojem człowieka, wynika że do ok. szóstego roku życia u dzieci trwa okres szczególnej wrażliwości językowej. Jak tłumaczy Waldemar Miksa, jest to czas, w którym drugi język wcale nie musi być, a nawet nie powinien być wprowadzany jako „obcy”. Dziecko może przyswajać go na takich samych zasadach jak pierwszy język, ojczysty, czyli ucząc się bezpośrednio z kontekstu, a więc bez pośrednictwa pierwszego języka. System ma być przygotowany w taki sposób, aby pomóc w nauce mogli nauczyciele oraz rodzice nie znający języka angielskiego.

– Jakbym miał podsumować, co jest najważniejsze w naszej platformie, to indywidualne podejście do tempa rozwoju dziecka, odpowiednie dopasowanie sposobu nauki do zainteresowań i olbrzymia pomoc w utrzymaniu systematyczności w nauce, atrakcyjność treści i ich dwujęzyczność – opowiada Waldemar Miksa.

Szacowana wartość całego projektu badawczego wynosi ponad 3,6 mln zł. Firma w ramach programu “Szybka ścieżka” otrzymała blisko 2,650 mln zł na realizację platformy. Jak informują twórcy iPreschool.care, data zakończenia projektu planowana jest na listopad 2022 r.

