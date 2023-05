Ed Sheeran wygrał w sądzie. "Thinking Out Loud" nie jest plagiatem

Plagiat to poważne wykroczenie, szczególnie w świecie sztuki. Ed Sheeran został oskarżony właśnie w takiej sprawie, a plagiat miał dotyczyć jego piosenki z 2014 roku "Thinking Out Loud", która rzekomo była kopią "Let's Get It On" Marvina Gaye'a z 1973 roku. Sprawa właśnie zakończyła się w sądzie. Ława przysięgłych po obradach uznała, że są to dwa różne utwory.

Współcześnie mamy inflację treści, a część z nich może być do siebie podobna. Wydana w 2014 roku piosenka "Thinking Out Loud" Eda Sheerana miała być rzekomo kopią utworu Marvina Gaye'a z 1973 roku zatytułowanego "Let's Get It On" - przekonywali spadkobiercy Eda Townsenda, autora tekstów i producenta albumu Gaye'a, który był słynnym muzykiem soulowym.

Oskarżyciele twierdzili, że Sheeran skopiował m.in. gitarowe akordy. Prawnicy muzyka dowodzili, że te same w sobie są po prostu ogólnymi elementami tworzenia muzyki i każdy artysta ma prawo je wykorzystywać - informuje "The Guardian".

Jednak sąd nie podzielił linii oskarżenia. Ława przysięgłych po 3-godzinnych obradach uznała, że piosenka Sheerana nie jest kopią "Let's Get It On". Gdyby uznano, że jest to plagiat, piosenkarza czekałaby kolejna sprawa w sądzie, tym razem o ustalenie wysokości odszkodowania.

Poniżej zas można odsłuchać utworu Marvina Gaye'a - "Let's Get It On".

Sheeran zadowolony - jestem facetem z gitarą

"Jestem po prostu facetem z gitarą, który kocha pisać muzykę dla przyjemności ludzi" i nigdy nie pozwolę na bycie "skarbonką, którą ktokolwiek może wstrząsnąć" - powiedział Sheeran.

"Jestem oczywiście bardzo zadowolony z wyniku sprawy i wygląda na to, że nie będę musiał rezygnować z pracy" - oświadczył.

"Spędziliśmy ostatnie 8 lat, rozmawiając o dwóch piosenkach z dramatycznie różnymi tekstami, melodiami i czterema akordami, które są również różne i używane przez autorów piosenek na całym świecie" - dodał.

To nie pierwszy wygrany proces Sheerana o plagiat

W 2017 r. Sheeran poszedł na ugodę ze zwycięzcą programu "X-Factor" Mattem Cardle'em. Został wówczas oskarżony o skopiowanie "nuta w nutę" refrenu nagrania "Amazing" w utworze "Photograph" z płyty "X".

W marcu 2022 roku wygrał natomiast proces o autorstwo hitu "Shape of You". Został pozwany przez Sami Chokri i Rossa O'Donoghuea, którzy przekonywali, że utwór nagrany przez Sheerana zawiera konkretne linie i frazy z ich kompozycji "Oh Why" z 2015 roku. Sąd także w tym przypadku stanął po stronie Sheerana i orzekł, że piosenkarz "ani celowo, ani przez nieuwagę" nie skopiował "Oh Why", pisząc "Shape of You".

