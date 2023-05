Echo Investment spodziewa się wzrostu cen mieszkań

Echo Investment spodziewa się, że ceny mieszkań będą rosnąć, a popyt się utrzyma - poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd ocenia, że Echo będzie w stanie utrzymać notowaną w segmencie mieszkaniowym marżę na poziomie ok. 30 proc. Do końca roku grupa planuje sprzedaż czterech projektów w sektorze komercyjnym.

/ Echo Investment

"Jeśli chodzi o mieszkania, po słabym 2022 r., rok 2023 zaczął się bardzo dobrze, obserwujemy wzrost wolumenu i cen. Uważamy, że ten trend będzie trwał i rynek będzie się rozwijał, więcej mieszkań będzie sprzedawanych i ceny będą rosły na głównych rynkach. Koncentrujemy się na rozwoju oferty, banku ziemi, bo uważamy, że popyt na rynku się utrzyma i chcemy być gotowi" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd podczas czwartkowej wideokonferencji.

"Uważamy, że będzie wzrost sprzedaży (mieszkań – PAP) i ceny będą rosnąć, bo będzie mała podaż na rynku. Ta podaż obecna dotyczy choćby Wrocławia, a w drugiej połowie roku pojawi się duża podaż w Warszawie. (...) Będziemy mieli dobrą sprzedaż w drugim kwartale i drugiej połowie roku" - ocenił prezes Nicklas Lindberg.

Dodał, że po rozpoczęciu realizacji nowego projektu w Warszawie w drugiej połowie roku powinien być widoczny zdecydowany wzrost sprzedaży w grupie.

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa sprzedała 374 mieszkania i miała 2.863 lokale w budowie.

"Koncentrujemy się również się na marży – otoczenie jest dobre i powinniśmy być w stanie utrzymać wysokie marże - z uwagi na wysoki popyt, ale również z uwagi na zarządzanie kosztami budowy" - powiedział Drozd.

"Wszystko, co robimy, robimy po to, by utrzymać obecną marżę, a nawet ją zwiększać. Widzimy, że na rynku będzie mniej graczy, rozpoczynających nowe projekty. Uważamy więc, że ceny będą dalej rosnąć” – dodał prezes.

Lindberg ocenił, że Echo powinno być w stanie utrzymać marżę na poziomie ok. 30 proc.

"Mamy marżę na poziomie ok. 30 proc. i widzimy, że będziemy w stanie ją utrzymywać (...). Duże znaczenie będą miały projekty jak np. Towarowa w Warszawie - to 200 tys. m kw., z czego 50 tys. m kw. to mieszkania. To będzie bardzo zyskowny projekt" - powiedział prezes.

W obszarze mieszkań na wynajem, grupa podtrzymuje cel budowy 10 tys. mieszkań w perspektywie 2025 r.

"Jesteśmy liderem na rynku i chcemy jeszcze poprawić naszą pozycję" - powiedział Lindberg.

W segmencie nieruchomości komercyjnych w pierwszym kwartale 2023 r. sprzedany został projekt Moje Miejsce II. Jak podano w prezentacji, w tym roku planowana jest sprzedaż czterech projektów -React I w Łodzi, Brain Park I w Krakowie, City II we Wrocławiu i Libero w Katowicach.

"Koncentrujemy się na Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, bo uważamy, że tu będzie największy popyt" - dodał prezes.

Echo rozpoczęło budowę nowego projektu Towarowa 22 w Warszawie, w drugim kwartale ma zacząć się realizacja projektu Swobodna we Wrocławiu, a w trzecim kwartale projektu Wita w Krakowie. (PAP Biznes)

