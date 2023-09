Zamiast apartamentów akademiki? Echo Investment analizuje wejście na ten rynek

Echo Investment dostrzega potencjał wzrostu w segmencie akademików i rozważa wejście na ten rynek - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

"Widzimy potencjał w rynku akademików dla studentów – można z tego stworzyć podobny biznes do Resi4Rent. W tej chwili analizujemy ten rynek i pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat. Tutaj jest duży potencjał wzrostu (...). To byłaby kolejna platforma inwestycyjna w ramach naszego portfela” - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg.

"Przyglądamy się zakupionym działkom, temu jaki jest potencjał i jakie kroki chcielibyśmy podjąć w sektorze PRS” - dodał.

Prezes ocenił, że jest to rozwojowy rynek i jeśli grupa zdecydowałaby się w niego wejść, mogłaby działać na tym rynku w sposób podobny do działalności w sektorze mieszkań na wynajem, czyli Resi4Rent.

"Ale trzeba to oddzielić. (...) Jeśli zdecydujemy się w to wejść, będzie to prowadzone przez odrębne jednostki" - powiedział Lindberg.

"Nie chcemy inwestować zbyt wiele kapitału w jedną działkę biznesową. Chcemy dywersyfikować" - dodał.

Poinformował, że grupa przyjrzy się także sektorowi mieszkań dla seniorów.

W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Obecnie Echo Investment koncentruje się na segmencie biurowym, handlowym i PRS.

