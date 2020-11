Sklepy Easy Auchan otwarte 24/7, nawet w niedziele niehandlowe

fot. materiały prasowe / Auchan Retail Polska

Easy Auchan będzie otwarty przez całą dobę 7 dni w tygodniu - nowy format marketów spożywczych ruszył w formie programu pilotażowego w Warszawie. Klienci kupią zarówno artykuły spożywcze, jak i chemię.

19 listopada ruszył nowy format sklepów – Easy Auchan. Pierwszy (testowy market) otwarto na stacji bp Reduta w Warszawie. Kolejne dwa punkty w premierowym formacie będą dostępne dla klientów od grudnia. Easy Auchan będzie otwarty przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w niedziele niehandlowe - podobnie jak stacje benzynowe.

Easy Auchan czynny 7 dni w tygodniu

"Dzięki sklepom Easy Auchan i Wild Bean Cafe Klienci będą mogli w szybki i komfortowy sposób zrobić bieżące zakupy, zaopatrzyć się w przekąski na drogę lub w produkty gotowe do zjedzenia na miejscu, na terenie stacji" - czytamy w komunikacie Auchan Retail Polska.

Klienci na stacjach bp mogą wybierać z oferty 1900 produktów, dostępne są zarówno artykuły spożywcze (w tym towary BIO i wegańskie), jak i środki chemiczne.

– Współpraca z bp to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą kompleksową ofertą (...) Na bieżąco śledzimy trendy, skupiamy się na zmianach postaw konsumenckich. Podjęta z bp współpraca pozwala na dostosowanie naszych formatów sprzedaży tak, by skutecznie i z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan w Polsce.

Sklepy Auchan działają w Polsce jako hiper- i supermarkety, w formacie Moje Auchan – sklepów lokalnych-osiedlowych oraz Auchan Direct w kanale e-commerce. Firma stawia na kolejny format, czy będzie on konkurencyjny m.in. dla sieci sklepów Żabka? Dużo zależy od wysokości cen oraz dobrej lokalizacji Easy Auchan.

