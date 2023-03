EY: inwestorzy wydali na polskim rynku nieruchomości 5,8 mld euro w 2022 roku

Na polskim rynku nieruchomości w '22 zawarto 122 transakcje o wartości 5,8 mld euro, rok wcześniej było to 5,9 mld euro - poinformował EY w komunikacie prasowym. Jedna trzecia inwestorów pochodziła z USA, a 22 proc. to inwestorzy z Europy Zachodniej.

Jak wynika z raporty EY "The Polish Real Estate Guide 2023", bieżący rok powinien przynieść uspokojenie nastrojów, jednak przekroczenie wolumenu inwestycji z lat 2021-2022 może okazać się wyzwaniem.

"Polski rynek nieruchomości szybko odbił się po pandemii, co pokazuje jego niesłabnącą atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Pojawili się nowi „gracze” pochodzący z Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestorzy analizują wiele projektów, jednak często negocjacje się przedłużają co może skutkować zmniejszeniem widocznych dla rynku wolumenów transakcji" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Anna Kicińska, partnerka EY, liderka grupy rynku nieruchomości.

"Rosnące koszty budowy i finansowania wywierają presję na marże deweloperów, którzy nie chcą schodzić z ceny przy sprzedaży aktywów, a inwestorzy na rynku wtórnym szukają okazji w czasach zwiększonej niepewności i wywierają presję na obniżkę cen. Spodziewam się odbicia na rynku w połowie roku, przy założeniu stabilizacji sytuacji na poziomie makroekonomicznym i geopolitycznym" – dodała.

Jak wskazano, sektor biurowy, który przez długi czas był głównym obszarem inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce, powrócił na pozycję lidera po dwóch latach przerwy. W 2022 r. odpowiadał za 37 proc. inwestycji, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z kolei ubiegłoroczny lider – sektor nieruchomości magazynowych, odnotował zauważalny spadek, choć wciąż prezentuje dobre wyniki. Jego udział w rocznym wolumenie inwestycji wyniósł 34 proc. (w 2021 r. było to aż 54 proc).

Ważnym trendem jest rosnące znaczenie mniejszych rynków regionalnych, takich jak Szczecin czy okolice Zielonej Góry. Wielkość transakcji w drugorzędnych ośrodkach przemysłowych stanowiła prawie 50 proc. całkowitego wolumenu inwestycji przemysłowych.

"Z kolei w sektorze handlowym zawarto co czwartą transakcję, co oznacza znaczące odbicie w porównaniu do zeszłego roku (14 proc.). Na rynku inwestycji nadal dominują parki handlowe i mniejsze centra, takie jak convenience centers, jednak odnotowano również umowy w ramach dużych centrów handlowych" - napisano.

W 2022 r. największą transakcją handlową na polskim rynku nieruchomości (a także w Europie Środkowo-Wschodniej) była sprzedaż Forum Gdańsk za 250 mln euro.

W 2022 r. zauważalne było odkładanie decyzji o zakupie nieruchomości i kierowanie uwagi na rynek wynajmu ze względu na malejącą zdolność kredytową konsumentów, w związku ze wzrostem stóp procentowych. W efekcie sektor prywatnego wynajmu przyciągnął 4 proc. wolumenu inwestycji.

Jak wskazano, sytuacja gospodarcza ma również wyraźny wpływ na koszty ponoszone przez najemców przestrzeni biurowych i handlowych. Wyższa inflacja powoduje wysoką indeksację czynszu, a rosnące koszty energii mają wpływ na opłaty eksploatacyjne.

"We wszystkich sektorach istotną rolę odgrywają rozwiązania uwzględniające aspekt ESG. Wraz z rosnącymi cenami energii możemy oczekiwać, że właściciele nieruchomości będą bardziej skłonni do inwestowania w zielone technologie" - napisano.

Dodano, że na wysoką dynamikę zmian na rynku nieruchomości wpływ będą mieć w dalszym ciągu poza legislacyjne czynniki, takie jak wojna w Ukrainie i wysoka inflacja. W związku z tym ocena potencjalnych skutków dla spółek i sposobu ich odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych MSSF będzie miała kluczowe znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.

"The Polish Real Estate Guide 2023" to kolejna edycja dorocznej analizy rynku nieruchomości w Polsce, przygotowywanej przez ekspertów Grupy Rynku Nieruchomości EY. Raport skupia się na kluczowych trendach i prognozach rynkowych we wszystkich sektorach wraz z obszerną prezentacją najważniejszych zmian związanych z podatkami, prawem i audytem, które mają wpływ na graczy na rynku nieruchomości. (PAP Biznes)

