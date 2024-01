"ETF-y mają w Polsce dobre perspektywy, pomóc mogą zmiany prawne"

Rynek ETF-ów ma dobre perspektywy rozwoju, a pomóc mu mogą już wprowadzone zmiany w prawie. Wciąż kluczowe jednak pozostaje oparcie funduszy pasywnych na konstrukcji funduszu otwartego, typu UCITS - uważają członek zarządu GPW Izabela Olszewska i prezes Beta Securities Poland Robert Sochacki.

fot. TippaPatt / / Shutterstock

"Inwestowanie pasywne podbija rynki globalne i przyciąga coraz więcej nowych inwestorów. Giełdy na całym świecie rozwijają ofertę w tym segmencie. Rynek ETF-ów staje się coraz bogatszy, oferując szeroką gamę instrumentów zapewniających ekspozycję geograficzną, sektorową, czy nawet uwzględniającą kryteria ESG. U nas rozwój nabrał tempa kilka lat temu" - powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

"Jedną z określonych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego szans na wzrost atrakcyjności naszego rynku był rozwój oferty produktowej dla inwestorów i stworzenie rozwiązań regulacyjnych w zakresie nowych produktów, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rozwiniętych rynkach – głównie ETF-ów emitowanych na krajowym rynku. Rozwój poprzez dostosowanie ram regulacyjnych dla emisji tych instrumentów na rynku krajowym nadal pozostaje dla nas jednym z największych wyzwań" - dodała.

Na świecie jest obecnie notowanych ponad 10.000 ETF-ów (Exchange Traded Funds). Po kolejnym roku wysokich napływów oczekuje się, że wartość zgromadzonych w nich aktywów na koniec 2023 r. wyniosła rekordowe ponad 11,5 biliona USD.

Izabela Olszewska zapewnia, że zarządowi giełdy zależy na zwiększeniu notowanej na warszawskiej giełdzie liczby dostępnych instrumentów umożliwiających inwestowanie pasywne, czyli głównie ETF, ETN i ETC.

"Uważamy, że notowanie w walucie krajowej, polskim złotym, ma dużo zalet dla polskich inwestorów. Na wielu szkoleniach i konferencjach dostajemy pytania o kolejne ETF-y na warszawskiej giełdzie" - powiedziała.

W Polsce działa obecnie jeden rodzimy ETF pod marką Beta, który powstał w wyniku współpracy Beta Securities Poland i AgioFunds TFI. Prace nad nim zostały zapoczątkowane w 2015 roku, a uruchomienie pierwszego polskiego ETF zajęło 4 lata.

"Pierwszy nasz fundusz zadebiutował na GPW w styczniu 2019 r., a do stycznia 2022 roku wprowadziliśmy kolejnych osiem. Fundusze cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, co widać po rosnących aktywach i obrotach. Od momentu uruchomienia do dziś fundusze Beta ETF zgromadziły ponad 600 mln zł aktywów. Cały czas poszerzamy naszą ofertę, a za chwilę wprowadzimy na rynek nowe fundusze" - powiedział Robert Sochacki, prezes Beta Securities Poland.

Prezes nie ma jednak wątpliwości, że w świetle 2 bln zł aktywów finansowych Polaków, 30 mld zł ulokowanych w tradycyjnych funduszach akcyjnych, to 600 mln zł aktywów w funduszach Beta ETF wskazuje, że ewidentnie jesteśmy jeszcze na początku drogi.

"Analizując rozwój ETF za granicą myślę, że z indeksowymi formami inwestowania jesteśmy w Polsce na podobnym etapie co Stany Zjednoczone kilkadziesiąt lat temu. Jest tylko kwestią czasu, kiedy większość inwestorów dojdzie do wniosku, że budowanie znacznej części majątku poprzez inwestowanie na giełdzie z wykorzystaniem tanich, dobrze zdywersyfikowanych instrumentów – takich jak fundusze ETF - jest podejściem efektywnym i uzasadnionym" - powiedział Sochacki.

"Dodatkowo w 2023 roku wprowadzone zostały zmiany prawne, które pozwolą efektywniej tworzyć nowe ETF-y oraz być jeszcze bardziej transparentnym wobec inwestorów. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom w roku 2024 będzie nam łatwiej wprowadzić kolejne rozwiązania" - dodał.

W opinii Izabeli Olszewskiej z zarządu GPW, dużym wyzwaniem dla rozwoju rynku instrumentów pasywnych w Polsce jest konstrukcja prawna krajowych ETF-ów. Inaczej bowiem niż na rynkach europejskich przyjęta w Polsce koncepcja ETF oparta jest o konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), co kwalifikuje go jako alternatywny fundusz inwestycyjny. Zagraniczne ETF-y działają jako fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), tj. fundusze typu UCITS, które są dużo bardziej elastyczne.

"W celu usunięcia barier dla dalszego rozwoju funduszy ETF w Polsce potrzebne jest wprowadzenie kluczowej zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych: oparcie koncepcji krajowego funduszu portfelowego na konstrukcji funduszu otwartego oraz przekształcenie dotychczas utworzonych funduszy portfelowych" - powiedziała.

"Z naszego rozeznania wynika, że obecne przepisy potencjalnie ograniczają możliwości poszerzania aktywów krajowych ETF-ów za granicą. Dla inwestorów zagranicznych odmienna od europejskiej konstrukcja prawna funduszy może stanowić barierę inwestycyjną" - dodała.

Olszewska uważa, że stawia to polskich emitentów funduszy ETF w pozycji mniej konkurencyjnej wobec emitentów zagranicznych, którzy dystrybuują swoje produkty w naszym kraju, ale bez notowania ich na rodzimej giełdzie.

"Gdyby oferta ETF-ów na warszawskiej giełdzie mogła się istotnie poszerzyć, to jestem przekonana, że wielu inwestorów zdecydowałoby się na handel tymi instrumentami na GPW zamiast na giełdach zagranicznych, tym samym przyczyniając się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Główną szansą jest znaczące zwiększenie bazy inwestorów giełdowych, a co za tym idzie napływ kapitału na giełdę, co z kolei wzmacnia rozwój przedsiębiorstw oraz całą gospodarkę" - dodała.

Prezes Beta Securities Poland Robert Sochacki ocenia, że fundusze ETF na warszawskiej giełdzie nie służą tylko inwestorom indywidualnym.

"Tworzenie ekspozycji na większość popularnych indeksów za pomocą ETF-ów jest kosztowo i czasowo efektywnym podejściem również dla instytucji finansowych. Dostrzegają to również polscy zarządzający, którzy w zagranicznych ETF-ach ulokowali prawie 7 mld zł. Odnotowaliśmy też pierwsze inwestycje oraz wzrost zainteresowania naszymi funduszami. Myślę, że jest tylko kwestią czasu kiedy znacząco zwiększy się wykorzystanie BETA ETF przez krajowych inwestorów profesjonalnych" - powiedział. (PAP Biznes)

