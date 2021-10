ETF na sWIG80TR wreszcie pojawi się na GPW

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Wyrażane od wielu lat oczekiwanie polskich inwestorów wreszcie stanie się faktem. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny funduszu ETF opartego o indeks sWIG80. Zielone światło dostał też pierwszy polski ETF obligacyjny.

- Ileż to razy słyszeliśmy pytania - "Kiedy będzie ETF na sWIG80?" ...no to zapraszamy... :) – napisał na Twitterze Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland SA. Jak dodał w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów, nowy instrument na GPW pojawi się za ok. 6-8 tygodni.

Drodzy Inwestorzy i Traderzy

Dziś, po ekspresowym postępowaniu (dziękujemy!), KNF zatwierdził nasze dwa nowe fundusze:

Beta ETF TBSP (PL treasury bonds) oraz

Beta ETF sWIG80...

Ileż to razy słyszeliśmy pytania - "Kiedy będzie ETF na sWIG80?"

...no to zapraszamy... :) — Robert Sochacki (@robert_sochacki) October 12, 2021

Nowy fundusz ETF oparty będzie o sWIG80TR, a więc dochodową wersję indeksu mniejszych spółek, uwzględniającą dywidendy. Podobna konstrukcja została wykorzystana przy ETF-ach odwzorowujących WIG20TR oraz mWIG40TR.

W tym samym komunikacie Beta Securities poinformowało o zatwierdzeniu przez KNF prospektu funduszu opartego o TBSP Index czyli oficjalny indeks obligacji skarbowych notowanych na Treasury BondSpot Poland.

Pełne nazwy ósmego i dziewiątego funduszu ETF ze „stajni” Beta Securities to: Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ oraz Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ.

Wprowadzone do tej pory ETF-y odwzorowują polskie indeksy WIG20TR, mWIG40TR, WIG20lev, WIG20short i WIGTechTR oraz amerykańskie S&P500 i Nasdaq-100 (w wariancie zabezpieczającym zmienność kursu walutowego). Skromną jak na standardy światowe ofertę ETF-ów na GPW dopełniają dwa produkty luksemburskiego Lyxora, oparte o niemiecki DAX i amerykański S&P500. Do niedawna Lyxor miał w ofercie jeszcze ETF na WIG20, pierwszy tego typu instrument w historii GPW, jednak w kwietniu zniknął on z polskiej giełdy.