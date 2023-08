ETC na fizyczne złoto zadebiutowało na GPW

Na warszawskiej GPW zadebiutował w środę pierwszy produkt typu Exchange Traded Commodities (ETC) na fizyczne złoto: The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC.

Emitentem pierwszego na GPW ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma HANetf.

"Jeśli chodzi o HANetf to jest to pierwszy produkt, który wprowadziliśmy do Polski i mamy nadzieje, że wprowadzimy więcej. Mamy nadzieję, że +apetyt+ na ETC i ETF się zwiększy. ETF i ETC ułatwiają ludziom inwestowanie, więc myślę, że to będzie tylko rosło. Nie spodziewamy się natychmiastowego sukcesu, oczekujemy na średnio i długoterminowe wzrosty” – powiedział PAP Biznes Nik Bienkowski, współzałożyciel i dyrektor generalny HANetf.

Jak podano w komunikacie GPW, instrumenty typu Exchange Traded Commodities (ETC) to najczęściej instrumenty pasywne, zabezpieczone w sposób fizyczny, które działaniem przypominają ETF-y, jednak są tworzone i oferowane jako instrumenty dłużne z pełnym zabezpieczeniem fizycznym.

Dodano, że ETC na złoto został stworzony przez HANetf we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i uruchomiony w lutym 2020 r. Instrument jest denominowany w dolarach amerykańskich, będących bazową walutą ETC. Jeden ETC odpowiada wartości 0,01 uncji złota.

HANetf to pierwsza w Europie niezależna platforma ETF typu white label. (PAP Biznes)

