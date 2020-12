fot. VP Brothers / Shutterstock

Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele EMA na konferencji prasowej w Amsterdamie.

- Nasza ocena naukowa opiera się na sile dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki; dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko - poinformowała na konferencji szefowa EMA Emer Cooke.

Dodała, że opinia naukowa EMA otwiera drogę do pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw Covid-19 w UE wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i kontrolami.

Obecnie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała w przypadku nowej odmiany koronawirusa - poinformowała na konferencji w poniedziałek szefowa Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke.

Jak powiedziała Cooke, autoryzacja pierwszej szczepionki przeciw Covid-19 jest krokiem we właściwym kierunku oraz pozwala sądzić, że 2021 rok może być lepszy niż 2020.

Dodała, że EMA chce, aby obywatele decydowali o szczepieniach na podstawie faktów. "EMA opublikuje informacje na temat oceny, w tym wszystkie dane kliniczne ocenione we wniosku. Umożliwi to dalszą niezależną kontrolę naukowców" - wskazała.

W badaniach klinicznych nie wzięła udział wystarczająco duża liczba kobiet, by wydawać zdecydowane rekomendacje; oznacza to, że decyzje dotyczące podawania szczepionki kobietom w ciąży będą musiały być podejmowane indywidualnie, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka - powiedział dyrektor wykonawczy EMA, Emer Cook.

Kobiety w ciąży to kolejna grupa, która jest szczególnie narażona na koronawirusa, ale dysponujemy bardzo, bardzo ograniczonymi danymi dla tej grupy - zaznaczył Cook.

EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia danej substancji należy do Komisji Europejskiej i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

W kolejnym kroku w Komisja Europejska ma wydać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w czwartek, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w UE 27, 28, i 29 grudnia. Rzecznik KE Eric Mamer zastrzegał, że jest to zapowiedź warunkowa, a jej realizacja zależy od dopuszczenia szczepionki do użytku.

"To decydujący moment w naszych staraniach o dostarczenie Europejczykom bezpiecznych i skutecznych szczepionek! EMA (Europejska Agencja Leków) właśnie wydała pozytywną opinię naukową na temat szczepionki BioNTech/Pfizer. Teraz będziemy działać szybko. Oczekuję decyzji Komisji Europejskiej dzisiejszego wieczoru" - napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Europejska Agencja Leków zatwierdziła Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19. Na tej podstawie Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu szczepionki na rynek UE. Polska jest gotowa do dystrybucji i przeprowadzania akcji szczepień" - napisał na Facebooku premier Morawiecki.

"Jesteśmy coraz bliżej celu. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Komisja Europejska ma dopuścić do używania na terenie Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19, wkrótce po tym transporty ze szczepionką ruszą do poszczególnych krajów członkowskich, w tym do Polski" - mówił PAP szef KPRM i pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Podkreślił jednocześnie, że od strony organizacyjnej Polska jest przygotowana do rozpoczęcia szczepień.

"Mamy deklarację od producenta, że do 26 grudnia, do wieczora trafi do nas pierwsze 10 tys. dawek szczepionki. Od strony organizacyjnej Polska jest przygotowana do tego, aby do wybranych szpitali węzłowych, w których rozpoczną się szczepienia preparat dotarł 27 grudnia przed południem. Te 10 tys. dawek zostanie wykorzystanych jeszcze tego samego dnia. Oznacza to, że w tym dniu zaszczepionych zostanie 10 tys. osób" - zapowiedział minister.

Dworczyk zapowiedział poinformował, że we wtorek zostanie przedstawiona "dokładna liczba punktów, do których trafi pierwsza partia szczepionek".

Polacy bardziej boją się szczepionki niż koronawirusa

W poniedziałek Kantar udostępnił PAP raport "Stosunek Polaków do szczepień przeciw koronawirusowi". Z grudniowego sondażu wynika, że Polacy częściej obawiają się szczepionki przeciwko koronawirusowi niż zarażenia się tym wirusem.

47 proc. ankietowanych skłania się do twierdzenia, że bardziej boją się powikłań po szczepieniu, podczas gdy 26 proc. Polaków bardziej obawia się samej choroby. 27 proc. badanych nie potrafiło określić, czy bardziej boją się choroby, czy też szczepienia. Z badania wynika, że zarażenia się koronawirusem częściej obawiają się m.in. kobiety, osoby najmłodsze (15-19 lat) i najstarsze (50 lat i więcej).

Szczepionka wynikiem wielu lat pracy nad technologią

W Polsce na zasadność szczepionki przeciw SARS-CoV-2 wskazywali w ostatnim czasie m.in. specjaliści z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Argumentowali m.in., że każdy dzień zwłoki w udostępnieniu szczepionek przyniesie w Polsce kolejne kilkaset zgonów, czyli – jak ocenili – nawet 15 tys. przedwczesnych śmierci miesięcznie, spowodowanych tylko przez COVID-19.

"Jako lekarze i naukowcy zajmujący się od wielu lat chorobami zakaźnymi pragniemy przypomnieć o milionach istnień ludzkich ocalonych dzięki wdrożonym w przeszłości programom szczepień przeciw ospie prawdziwej, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wielu innym chorobom zakaźnym" – akcentowali.

Eksperci apelowali, aby nie słuchać opinii na temat szczepień tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób zakaźnych, immunologii i wakcynologii.

"Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylko wynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie" – podkreślali.

Wskazywali, że dzięki nowoczesnym technikom informatycznym i aktywnemu wsparciu wielu instytucji, badania kliniczne, które w przeszłości trwały latami, mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie.

W tym samym tonie, powołując się na wiedzę ekspercką, wypowiedzieli się w ostatnich dniach we wspólnym stanowisku: minister zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Grzegorz Juszczyk i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.

Wyjaśniali, że pandemia nie zmieniła systemu restrykcyjnych wymagań w procesie dopuszczania szczepionek do obrotu. Podkreślali też, że zarówno szczepionki mRNA, jak i szczepionki wektorowe, przeszły wszystkie wymagane etapy badań nieklinicznych i klinicznych, a żaden z wymaganych etapów badań nieklinicznych na zwierzętach ani trzech etapów badań klinicznych na ludziach nie został pominięty.

Minister zdrowia, szef NIZP-PZH i prezes URPL – nawiązując do pojawiających się spekulacji – wskazali, że szczepionka mRNA nie ma możliwości modyfikowania genomu, a także że nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia DNA człowieka.

Ekspert z zakresu wirusologii z PAN dr hab. Egbert Piasecki w rozmowie z PAP ocenił niedawno, że jeśli do września przyszłego roku zaszczepimy 20-30 proc. społeczeństwa, to możemy osiągnąć stan, w którym wirus przestanie być epidemicznym i stanie się endemicznym, czyli zachorowania będą występować, ale w sposób ograniczony. Piasecki, kierowniki Laboratorium Wirusologii, profesor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, podkreślał, że ważne, aby szczepienia jak najszybciej się rozpoczęły i żeby każdy chętny mógł się im poddać.

Dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w wypowiedzi dla PAP wskazywał w ostatnim czasie, że do zwalczenia pandemii potrzebna jest zbiorowa odporność, którą można uzyskać dzięki szczepieniom albo naturalnie. Ta druga możliwość, jak stwierdził, to darwinizm społeczny – silni przetrwają zakażenie, słabsi nie.

"Nie tyle obawiam się o samą skuteczność szczepionki, bo skuteczność na poziomie powyżej 90 proc. – jak wskazują choćby koncerny Pfizer i Moderna – jest naprawdę bardzo wysoka. Obawiam się, że nastawienie do szczepień w Polsce będzie mocno zróżnicowane. Mamy spory odsetek osób, które nie będą chciały się szczepić z różnych przyczyn, m.in. z powodu braku zaufania do przemysłu farmaceutycznego, fałszywych przekonań dotyczących idei szczepień jako takich i ulegania szkodliwym teoriom spiskowym, które szerzą się na niespotykaną wcześniej skalę" – podkreślał w rozmowie z PAP Rzymski, ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

(PAP)

luo/ akl/