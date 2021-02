EMA otrzymała wniosek o autoryzację szczepionki Johnson & Johnson przeciwko Covid-19

W Szkocji uczniowie wrócą do szkół, ale lockdown potrwa do marca

Od poniedziałku w Szkocji zacznie się stopniowy powrót dzieci do nauki stacjonarnej, ale nie oznacza to łagodzenia lockdownu, gdyż ten potrwa przynajmniej do początku marca, a być może dłużej - zapowiedziała we wtorek szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.