ECDC ostrzega przed wariantem delta koronawirusa i kolejną falą pandemii

fot. angellodeco / / Shutterstock

Szczególnie zaraźliwy wariant delta koronawirusa będzie stanowić do końca sierpnia 90 proc. wszystkich nowych zakażeń w Unii Europejskiej - oszacowało w środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które ostrzega także przed kolejną śmiercionośną falą pandemii Covid-19.

ECDC wyjaśnia, że podczas gdy wariant alfa, wykryty w Wielkiej Brytanii, nadal dominuje w UE, najnowsze modele przewidują, że wariant delta, zidentyfikowany w Indiach, będzie odpowiadał za 70 proc. nowych infekcji w UE na początku sierpnia i 90 proc. do końca tego samego miesiąca.

Przeczytaj także W Indiach wykryto kolejny wariant koronawirusa

"W oparciu o dostępne dowody, wariant delta (B.1.617.2) jest o 40-60 proc. bardziej zakaźny niż Alfa (?.1.1.7) i może wywoływać zwiększone ryzyko hospitalizacji. Ponadto istnieją dowody na to, że osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę dwudawkowego cyklu szczepienia, są gorzej chronione przed zakażeniem wariantem delta niż przed innymi wariantami, niezależnie od rodzaju szczepionki. Jednak pełne szczepienie zapewnia prawie równoważną ochronę przed wariantem delta" - napisało w komunikacie ECDC.

Eksperci ECDC ostrzegają także, iż jesienią pandemia koronawirusa może przybrać takie same rozmiary, jak to miało miejsce w drugiej połowie 2020 roku.

"Scenariusze modelowe wskazują, że jakiekolwiek złagodzenie w miesiącach letnich rygorystycznych środków przeciwepidemicznych, które obowiązywały w UE na początku czerwca, może prowadzić do szybkiego i znaczącego wzrostu dziennych zakażeń we wszystkich grupach wiekowych, z towarzyszącym wzrostem liczby hospitalizacji oraz zgonów, potencjalnie osiągając ten sam poziom co jesienią 2020 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne dodatkowe środki" - przestrzega ECDC.

Według ekspertów agencji sposobem na uniknięcie kolejnej fali pandemii jest tylko pełne zaszczepienie wszystkich grup, narażonych na ciężki przebieg Covid-19, które należy przeprowadzić jak najwcześniej, aby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zgonów.

"W celu uzyskania maksymalnej ochrony w jak najkrótszym czasie, zaleca się, aby osoby o najwyższym ryzyku ciężkiego przebiegu Covid-19 otrzymały drugą dawkę szczepionki w możliwie najkrótszym czasie po podaniu pierwszej dawki" - zalecono w komunikacie. (PAP)

zm/ ap/