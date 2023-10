EC Będzin tonie w długach, a kurs znów rośnie. Widmo kar ciąży spółce, ale nie inwestorom

Spółka EC Będzin pokazała raport finansowy za pierwsze półrocze. Co prawda sam drugi kwartał zakończył się zyskiem, ale to i tak nie zmienia fatalnej sytuacji finansowej spółki, której długi sięgają setek milionów złotych. To przez widmo ogromnych kar, przez które także biegły rewident odmówił wydania opinii o raporcie i wyraził obawy o możliwość kontynuowania działalności. Tymczasem kurs zyskiwał ponad 24 proc.

/ Raport roczny spółki

Chociaż EC Będzin to mała spółka niemieszcząca się nawet w indeksie sWIG-80, to na jej raport finansowy za pierwsze półrocze czekało wielu inwestorów i obserwatorów rynku, którzy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy jej akcje na przełomie czerwca i lipca zyskały na GPW blisko 3000 proc., a sprawą interesowała się KNF.

Raport zgodnie z zapowiedzią ujrzał światło dzienne 29 września, chociaż tak naprawdę była już późna noc, bo publikacja miała miejsce grubo po godz. 22.00, a jednym jasnym punktem był wykazany zysk za II kwartał. Poza tym wszystko inne może straszyć przed zaangażowaniem się spółkę.

Od liczonych w setkach milionów złotych zobowiązań przez grożące spółce kary ze strony administracji państwowej po jednoznaczne wnioski z raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, ryzyko inwestycji w EC Będzin wydaje się ogromne. Wiara w spółkę nie gaśnie w zarządzie, który odniósł się jednoznacznie do uwag audytora, oraz w spekulantach, którzy po raporcie na sesji w poniedziałek podnieśli kurs EC Będzin nawet o 24,5 proc. do 71 zł – najwyżej od końca sierpnia. W ubiegły piątek spekulacja nt. wyników wyniosła kurs o 29 proc.

Bankier.pl

Zysk, który nie zmienia niczego

Zanim zwrócę uwagę na najważniejsze wątki ze sprawozdania, trzeba dodać, że w piątek 29 września EC Będzin na kilka godzin przed publikacją raportu finansowego ogłosił, że zgodnie z wcześniejszą decyzją ze stycznia br. o rozwoju działalności spółki w zakresie obrotu paliwami EC Będzin będzie w pełni odpowiedzialny za zakupy surowców energetycznych od podmiotów zewnętrznych realizowane na potrzeby swojej działalności oraz spółek zależnych.

To właśnie obrót paliwami przyniósł zysk w II kwartale bieżącego roku. Na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 62,04 mln zł wobec 49,68 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zamknął się kwotą 23,8 mln zł wobec 57 mln straty w tym samym okresie w 2022 r. Pozwoliło to zmniejszyć stratę za całe pierwsze półrocze do 46,7 mln zł wobec 112,1 mln zł w roku ubiegłym

To, co szczególnie może interesować akcjonariuszy, to zobowiązania EC Będzin wykazane w bilansie. Na koniec czerwca suma zobowiązań sięgała 666,7 mln zł przy aktywach nieprzekraczających 200 mln zł. To oznacza, że spółka miała ujemne kapitały własne (-467,3 mln zł). Głównie wynikają one z rezerw na nierozliczone umorzenia praw do emisji CO2.

Biegły rewident robiący przegląd sprawozdania finansowego odmówił wydania do niego opinii. W uzasadnieniu wskazano, poza skalą zobowiązań i kolejnym półroczem strat, sytuację związaną z brakiem rozliczeń praw do emisji gazów cieplarnianych za rok 2020, 2021 i 2022r. Za 2020 r. już zostało wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary, której szacunkowa wartość to 289 mln zł. Rewident pisze w swoim raporcie, że brak rozliczeń za kolejne lata grozi karami w wysokości: 285 mln zł za 2021 rok oraz 221 mln zł za 2022 rok.

„Spółka zależna nie jest w stanie w najbliższym czasie wygenerować przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby jej na spłatę grożących jej kar oraz rozliczenia historycznie nieumorzonych praw do emisji CO2” – pisze rewident.

Zważając na fakt, że przychody Spółki EC Będzin S.A. w okresie 01.01.2023 – 30.06.2023, a tym samym wykazany zysk netto pochodzą z transakcji sprzedaży węgla do jednostki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o., której zdolność do kontynuacji działalności jest zagrożona przez sprawy opisane powyżej, nie byliśmy w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów w toku przeglądu, że Spółka zależna będzie zdolna do kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości, a co za tym idzie dalszego nabywania węgla od Spółki EC Będzin S.A. Tym samym Spółka EC Będzin S.A., może utracić jedyne źródło generowania przychodów oraz dodatnich przepływów pieniężnych - pisze audytor.

Zarząd EC Będzin mówi: to skomplikowane

Z taką diagnozą nie zgadza się zarząd EC Będzin, który w swoim stanowisku do odmowy opinii audytorów poinformował, że jego analizy i pozyskane opinie ekspertów o nierozliczeniu zobowiązania niepieniężnego jakim jest umorzenie uprawnień do emisji CO2 „pozostają bez wpływu na ryzyko płynnościowe, a tym samym na zdolność Spółki Zależnej do kontynuowania prowadzonej działalności”.

Ryzyko kar administracyjnych to zobowiązanie o charakterze potencjalnym i nieskonkretyzowanym, w stosunku do którego „do momentu wydania decyzji ostatecznej nie sposób zakładać terminu jego zapłaty, ani nie można w sposób pewny określić jego wysokości” – pisze zarząd.

Sprawa jest skomplikowana, może być długotrwała, a ewentualna płatność może zostać odroczona lub rozłożona na raty, a nawet częściowo umorzona, co w opinii zarządu może pozwolić na kontynuację działalności. Pamiętajmy, że w toku jest tylko brak rozliczenia za 2020 r. Kary mogą zostać nałożone jeszcze za 2021 i 2022 r., jeśli postępowania zostaną wszczęte.

Co więcej, gdyby nawet spółka zależna, od której działalności audytor uzależnił kontynuację działalności przez EC Będzin, straciła taką możliwości, to prezes URE ma mieć narzędzia, aby nałożyć na spółkę zależną obowiązek kontynuowania produkcji, pokrywając jednocześnie uzasadnione koszty produkcji ciepła i energii generowanej przez Elektrociepłownię BĘDZIN sp. z o.o., poucza zarząd.

„W takim wypadku Spółka Zależna w dalszym ciągu będzie zobligowana do pozyskiwania na rynku paliwa w postaci węgla energetycznego i realizowania zawartych w tym zakresie z EC Będzin S.A. umów na dostawy tego surowca” – podsumowuje zarząd.

Duże ryzyko inwestycyjne

Raport półroczny nie pozostawia złudzeń co do fatalnej sytuacji finansowej EC Będzin, ogromnych zobowiązań, na których spłatę spółka nie ma środków, nawet pozbywających się wszystkich swoich aktywów. Co prawda, raport pokazał zysk za II kwartał, ale nie z działalności podstawowej, a z obrotu węglem. Każdy jednak stosuje własne kryteria inwestycyjne i być może wierzy w wizję zarządu, który ma także ambitne plany inwestycyjne.

W ostaniem czasie EC Będzin informował bowiem o planach budowy nowego bloku energetycznego, który miałby być opalany paliwami alternatywnymi. Jego koszt oszacowano na ok. 686 mln zł. By go sfinansować, spółka zależna stara się o uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 mln zł, a także dotacji w wysokości około 72 mln zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną pokryte wkładem własnym (ok. 103,8 mln zł) oraz kredytem komercyjnym (ok. 310,5 mln zł) – informował raport z 27 września.

Ciekawy będzie na pewno przebieg ewentualnego komitetu kredytowego banku zdolnego udzielić takiego finansowania podmiotowi w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się spółka. Zarząd mówi, że kar na razie nie ma, a jak będą, to w niesprecyzowanej przyszłości, rozłożone na raty, wykazuje wciąż ogromną wiarę w kontynuację działalności.

Tak samo jak we wsparty przepływami pieniężnymi z obrotu węglem plan ogromnej inwestycji w blok energetyczny na paliwo alterantywne - zdejmujące ciężar ogromnych kosztów emisji CO2. Akcje spółki wciąż rozgrzewają głowy spekulantów, którzy podtrzymują kurs EC Będzin o 1188 proc. wyżej niż na początku roku z ceną akcji w okolicy 67-70 zł. Ich wartość księgowa na koniec czerwca wynosiła -148,39 zł według przedstawionego raportu.