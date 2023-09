EC Będzin deklaruje gotowość do współpracy z organami ścigania. Zwraca uwagę, że zawiadomienie KNF do prokuratury dotyczy wyłącznie wątku negocjacji z obligatariuszami, a nie dynamicznego wzrostu kursu akcji spółki - poinformowała EC Będzin w komunikacie prasowym.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

KNF poinformowała we wtorek, że postępowanie wyjaśniające dotyczące obrotu akcjami Elektrociepłowni Będzin nie wykazało złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Wykazało, że mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych. Komisja skierowała zawiadomienie do prokuratury.

"W sprawie negocjacji z obligatariuszami KNF nie stwierdził manipulacji kursem akcji, nie stwierdził wykorzystania informacji poufnej, natomiast zdaniem KNF mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, co skłoniło KNF do skierowania zawiadomienia do prokuratury. EC Będzin wyraźnie podkreśla, że zawiadomienie KNF do prokuratury dotyczy wyłącznie wątku negocjacji z obligatariuszami (kwiecień 2023) i działalności poprzedniego zarządu, a nie kwestii dynamicznego wzrostu kursu akcji (czerwiec 2023) i działalności obecnego zarządu" - napisała EC Będzin w komunikacie.

Odnosząc się do komunikatu KNF, spółka wskazała, KNF nie stwierdziła ujawnienia ani wykorzystania jakiejkolwiek informacji poufnej w kontekście zawarcia przez spółkę NDA z Orlen Synthos Green Energy. Firma zwróciła też uwagę na "jednoznaczne stwierdzenie o braku manipulacji kursem akcji".

Na początku lipca UKNF poinformował, że czynności nadzorcze przeprowadzone przez Urząd nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, notowanymi na GPW. UKNF miał jednak prowadzić czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej.

UKNF podawał, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1 do 22 czerwca 2023 roku w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. KNF zdecydowała wówczas o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami spółki.(PAP Biznes)

pel/