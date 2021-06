EBOiR chce inwestować w transformację energetyczną w Polsce

fot. Tom Fisk / / Pexels

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) jest bardzo zainteresowany finansowaniem projektów offshore w Polsce - powiedziała PAP Biznes prezes banku Odile Renaud-Basso. EBOiR nie wyklucza zaangażowania w projekty gazowe, jednak pod warunkiem, że będą dotyczyły gazu jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel.

"Jesteśmy bardzo aktywni w zielonej transformacji Polski, zainwestowaliśmy już dużo w OZE w Polsce. W ubiegłym roku 73 proc. inwestycji, które zrealizowaliśmy, było 'zielonych'. Chcielibyśmy wspierać projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko, w obszarach produkcji i dystrybucji energii. Byliśmy bardzo innowacyjni w tym sektorze" - powiedziała szefowa EBOiR.

"Byliśmy bankiem finansującym pierwsze projekty farm wiatrowych w Polsce na zasadzie project finance z ograniczonym regresem, bankiem finansującym pierwsze farmy wiatrowe w ramach korporacyjnych umów PPA oraz bankiem finansującym pierwszą w Polsce farmę wiatrową na zasadach rynkowych. Byliśmy pierwsi w wielu projektach i będą też kolejne 'pierwsze projekty', które chcielibyśmy zrealizować w Polsce i regionie. Jesteśmy więc bardzo zainteresowani projektami morskiej energetyki wiatrowej, które uważamy za bardzo istotne. Bardzo chętnie zainwestujemy w te projekty, pomożemy prywatnym inwestorom i zapewnimy finansowanie - dodała.

EBOiR rozmawia obecnie z firmami ws. finansowania projektów morskiej energetyki wiatrowej w przyszłości.

"Trwają aukcje dotyczące lądowej energii wiatrowej i fotowoltaicznej i ci, którzy je wygrają, będą w lepszym miejscu, aby rozpocząć z nami dyskusję. Nie ma aukcji dla offshore i jest wielu graczy, z którymi rozmawiamy lub którym zasygnalizowaliśmy nasze duże zainteresowanie finansowaniem projektów morskiej energetyki wiatrowej w przyszłości" - powiedziała PAP Biznes Renaud-Basso.

W 2021 r. EBOiR może zainwestować w projekty w Polsce ok. 700 mln euro. W dłuższej perspektywie duża część finansowania ma trafić na projekty offshore.

"W ubiegłym roku w projekty w Polsce zainwestowaliśmy 750 mln euro, w tym roku prawdopodobnie będzie mniej. W ubiegłym roku warunki były wyjątkowe. Zatem prawdopodobnie będzie to około 700 mln euro w tym roku. I z pewnością ponownie zainwestujemy w odnawialne źródła energii" - powiedziała Renaud-Basso.

"W przypadku morskiej energetyki wiatrowej – tu skala jest zupełnie inna. Nie miałoby sensu mówić – tak, sfinansujemy i udzielimy kredytu o równowartości 30 mln euro. Tak naprawdę mówimy o zupełnie innej skali, będziemy bardziej mówić o setkach milionów, niż o dziesiątkach milionów. Ale jeszcze trochę czasu przed nami, nie mówimy o finansowaniu w tym roku, miejmy nadzieję, że w przyszłym, ale to wciąż znak zapytania" - dodała.

EBOIR NIE WYKLUCZA ZAANGAŻOWANIA W PROJEKTY GAZOWE, ALE POD PEWNYMI WARUNKAMI

Renaud-Basso podkreśliła, że EBOiR nie wyklucza zaangażowania w projekty gazowe w Polsce, jednak pod warunkiem, że będą dotyczyły gazu jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel. Bank nie będzie finansował w wydobycie.

"Celem banku jest pełne dostosowanie się do porozumienia paryskiego do końca 2022 roku. Oczekujemy decyzji Rady Gubernatorów na naszym dorocznym posiedzeniu w dniach 1-2 lipca. W tym kontekście nasze podejście do gazu byłoby stosunkowo restrykcyjne. Poparlibyśmy gaz tylko jako paliwo przejściowe, gdy będzie on zastępował węgiel. Nie będziemy już finansować projektów inwestujących w wydobycie gazu" - powiedziała PAP Biznes.

"W kraju takim jak Polska są wyraźne argumenty 'za' jeśli chodzi o gaz - energetyka oparta na węglu to znaczna część sektora, a przejście na odnawialne źródła energii nie może nastąpić z dnia na dzień. Zatem nasze zaangażowanie w projekty gazowe nie jest niemożliwe, ale będzie podlegało bardzo jasnym warunkom" - dodała.

EBOiR chciałby też angażować się w projekty zwiększające efektywność energetyczną w Polsce.

"Chcielibyśmy też znacząco zwiększyć efektywność energetyczną, mamy wiele programów w tym obszarze. Usprawnienie transportu – przejście w kierunku autobusów elektrycznych, metra i innych ekologicznych środków transportu. Jest wiele obszarów, w których możemy pracować na rzecz wsparcia zielonej agendy, jest to nasz priorytet i największe wyzwanie dla Polski" - powiedziała szefowa banku.

Priorytetem dla banku jest również wsparcie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

"Kolejnym naszym priorytetem w Polsce jest rozwój rynku kapitałowego. Ściśle współpracujemy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie przy opracowywaniu strategii rynku kapitałowego i uważamy, że jest przestrzeń na więcej, aby ułatwić dostęp do finansowania kapitałowego" - powiedziała Renaud-Basso.

"Bardzo poważnie traktujemy też agendę ESG - ostatnio wraz z GPW ukończyliśmy udany projekt dotyczący takich wytycznych" - dodała.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)

