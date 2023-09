JSW zaprezentowała wyniki za drugi kwartał

Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15,8 mln akcji po cenie 75,05-82,95 zł/szt. (opis) Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15.785.607 akcji, które stanowią około 19,02 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Cena zakupu akcji będzie wynosić nie mniej niż 75,05 zł i nie więcej niż 82,95 zł.