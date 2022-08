JSW pokazała najlepsze wyniki w historii

fot. Dawid Lach / / JSW

EBITDA grupy JSW w II kwartale 2022 r. wyniosła 3,187 mld zł wobec 3,358 mld zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Przed rokiem EBITDA wynosiła 151,5 mln zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 3,22 mld zł do 3,62 mld zł. Mediana wynosiła 3,32 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła, według wyliczeń, 3,88 mld zł.

Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w II kw. 2022 roku wyniósł 2,348 mld zł wobec 169 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus przewidywał 2,457 mld zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 2,89 mld zł wobec 151,1 mln zł straty rok wcześniej i wobec 3,038 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek.

Pod koniec lipca JSW informowała, że utworzy dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 164 mln zł, który obciąży wynik spółki za drugi kwartał.

Przychody grupy JSW wyniosły w drugim kwartale 5,972 mld zł wobec 2,179 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 5,917 mld zł.

Po pierwszym półroczu JSW ma 4,19 mld zł zysku netto jednostki dominującej, 5,82 mld zł EBITDA i 10,9 mld zł przychodów.

"Nagłe zmiany geopolityczne mocno komplikują sytuację nie tylko w Europie, ale też na świecie. (...) Od połowy ubiegłego roku mamy do czynienia z problemami podażowymi na globalnym rynku węgla koksowego i jego wysokimi cenami. Wojna w Ukrainie wzmocniła obawy o dostępność surowców dając impuls do kolejnego wzrostu cen. Okresowe silne wzrosty i spadki cen są wpisane w rynkowe warunki funkcjonowania JSW i cyklicznie się powtarzają, czego mamy świadomość. Miedzy innymi dlatego powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycji Zamkniętych, gdzie sukcesywnie inwestowane są nadwyżki środków. Są one zabezpieczeniem dla naszej Grupy na wypadek wystąpienia dekoniunktury" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Tomasz Cudny.

Jak podano, w drugim kwartale cena węgla koksowego osiągnięta przez JSW wyniosła 1.923,63 zł za tonę, tj. więcej o ponad 40 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z kolei średnia cena koksu w drugim kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie 2.670,57 zł za tonę i w omawianym okresie była wyższa o ponad 35 proc.

Spółka poinformowała, że w omawianym okresie kopalnie wyprodukowały 3,40 mln ton węgla ogółem (w tym 2,7 mln ton węgla koksowego), to mniej o 9,7 proc., a produkcja koksu w drugim kwartale była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,88 mln ton.

"Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach grupy wyniosła 3,58 mln ton, a więc o 11,7 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W omawianym okresie mniejsza o ponad 12 proc. była też sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych i osiągnęła poziom 0,82 mln ton" - dodano.

W drugim kwartale na inwestycje w grupie w ujęciu gotówkowym przeznaczono kwotę 605 mln zł - to więcej o 11,8 proc. niż w pierwszym kwartale.

Wyniki JSW w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł) 2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr















Przychody 5972,3 5916,8 0,9% 174,1% 21,1% 10903,2 161,0% EBITDA 3187,4 3357,9 -5,1% 2003,9% 20,9% 5823,0 2175,5% EBIT 2889,5 3038,4 -4,9% - 25,2% 5198,0 - zysk netto j.d. 2347,8 2456,6 -4,4% - 27,3% 4192,0 -















marża EBITDA 53,4% 56,8% -3,39 46,42 -0,08 53,41% 47,28 marża EBIT 48,4% 51,4% -2,97 55,32 1,56 47,67% 55,93 marża netto 39,3% 41,5% -2,21 47,07 1,91 38,45% 46,98

pel/ asa/