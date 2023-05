JSW pokazała wyniki za I kw. 2023 roku. Powyżej oczekiwań

EBITDA grupy JSW w I kwartale 2023 r. wyniosła 1,956 mld zł wobec 2,706 mld zł zysku EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes przewidywał wynik EBITDA na poziomie 1,696 mld zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 1,49 mld zł do 1,87 mld zł. Mediana wynosiła 1,7 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 1,965 mld zł wobec 2,668 mld zł w analogicznym okresie 2022 roku.

Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w I kw. 2023 roku wyniósł 1,268 mld zł wobec 1,84 mld zł zysku rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,132 mld zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 1,575 mld zł wobec 2,304 mld zł zysku rok wcześniej i wobec 1,386 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek.

Przychody grupy JSW wyniosły w pierwszym kwartale 4,458 mld zł wobec 4,931 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,41 mld zł.

Jak podała JSW w raporcie, zysk EBITDA segmentu węglowego w I kwartale wyniósł 2,038 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała EBITDA na poziomie 2,534 mld zł. Strata EBITDA segmentu Koks wyniosła 169,3 mln zł wobec 131,8 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 71,2 mln zł wobec 62,1 mln zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,72 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc. rdr.

Cena sprzedaży węgla koksowego spadła w I kwartale o 10,6 proc. rdr do 1.221,49 zł/t, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 142,3 proc. rdr do 746,39 zł/t.

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w segmencie Koks wyniosły ok. 1,54 mld zł, co oznacza spadek o 25,4 proc. rdr.

Średnia cena sprzedaży koksu wyniosła 1.589,65 zł/t, co oznacza spadek o 19,6 proc. rdr.

Produkcja węgla w I kwartale spadła o 10,5 proc. rdr do 3,4 mln ton. Produkcja węgla koksowego spadła o 6,9 proc. do 2,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 22,2 proc. rdr do 0,7 mln ton.

Sprzedaż węgla wyniosła 3,5 mln ton (wobec 4,1 mln ton rok wcześniej), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,5 mln ton (2,9 mln ton przed rokiem).

Produkcja koksu wyniosła 0,8 mln ton (0,9 mln ton rok wcześniej). Sprzedaż koksu wyniosła 0,8 mln ton (wobec 0,9 mln ton rok wcześniej).

Mining cash cost ukształtował się w I kwartale na poziomie 2,161 mld zł, tj. 34 proc. wyższym rdr. Jednostkowy mining cash cost wyniósł 638,90 zł/t (wzrost o 49,2 proc. rdr).

Gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 224,2 mln zł i był wyższy o 30,1 proc. rdr. Jednostkowy cash conversion cost wzrósł o 47,3 proc. do 290,10 zł/t.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy wyniosły 1.859,5 mln zł.

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za I kwartał 2023 rok wyniosła 5.516,8 mln zł.

Jak podano, w I kwartale jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 793,8 mln zł i były one wyższe rdr o 72,5 proc.

Wartość netto aktywów FIZ na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 5.129,9 mln zł wobec 4.893,6 mln zł na koniec grudnia 2022 roku.

Wyniki JSW w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł) 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q











Przychody 4458,4 4412,9 1,0% -9,6% 7,5% EBITDA 1956,0 1696,3 15,3% -27,7% 6,8% EBIT 1574,5 1386,4 13,6% -31,7% 2,9% zysk netto j.d. 1268,3 1132,3 12,0% -31,1% 2,9%











marża EBITDA 43,9% 38,5% 5,34 -11,00 -0,26 marża EBIT 35,3% 31,5% 3,82 -11,40 -1,56 marża netto 28,4% 25,7% 2,72 -8,87 -1,27

