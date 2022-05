EBITDA grupy JSW w I kw. 2022 r. wyniosła 2,64 mld zł wobec 2,55 mld zł konsensusu

fot. Dawid Lach / / JSW

EBITDA grupy JSW w I kwartale 2022 r. wyniosła 2.635,6 mln zł wobec 2.553 mln zł konsensusu - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przed rokiem EBITDA wynosiła 104,4 mln zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 2,35 mld zł do 2,75 mld zł. Mediana wynosiła ok. 2,55 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 2,598 mld zł wobec 112,6 mln zł przed rokiem.

Jak podała JSW w raporcie, zysk EBITDA segmentu węglowego wyniósł 2,464 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała stratę EBITDA na poziomie 143,7 mln zł. Zysk EBITDA segmentu Koks wyniósł 131,8 mln zł wobec 239,8 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 62,1 mln zł wobec 58,1 mln zł przed rokiem.

Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w I kw. 2022 roku wyniósł 1,844 mld zł wobec 187,5 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,791 mld zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 2,308 mld zł wobec 193,9 mln zł straty rok wcześniej i wobec 2,225 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek.

20 kwietnia Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 82,9 mln zł. Informowała, że odpis wpłynie na wyniki I kwartału 2022 roku.

Przychody grupy JSW wyniosły w pierwszym kwartale 4,931 mld zł wobec 1,998 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,778 mld zł.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2.679,6 mln zł, co oznacza wzrost o 192,0 proc. rdr. Jak podała spółka, wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 953,25 zł/t oraz wyższym o 0,3 mln ton wolumenem sprzedaży węgla ogółem.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks wyniosły 2.066,7 mln zł, co oznacza wzrost o 112 proc. rdr. Średnia cena sprzedaży koksu wzrosła o 1.090,53 zł/t, tj. o 123,1 proc.

Produkcja węgla JSW w I kwartale 2021 roku wzrosła o ok. 11,8 proc. rdr do 3,8 mln ton. 2,9 mln ton wyniosła produkcja węgla koksowego (wzrost o 3,6 proc. rdr), a 0,9 mln ton węgla do celów energetycznych (wzrost o 50 proc. rdr).

Sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,9 mln ton (2,6 mln ton w I kw. 2021 r.).

Produkcja koksu wyniosła w I kwartale 0,9 mln ton (bez zmian rdr). Sprzedaż koksu wyniosła 0,9 mln ton (wobec 1 mln ton rok wcześniej).

Średnia cena węgla koksowego w JSW wzrosła w I kwartale o ponad 230 proc. rdr do 1.366,33 zł/t, a średnia cena koksu wzrosła o ok. 123 proc. do 1.976,13 zł/t.

Jednostkowy mining cash cost wyniósł w I kwartale 446,44 zł/t (wzrost o 3 proc. rdr). Cash conversion cost wzrósł o 21,5 proc. do 196,96 zł/t.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy wyniosły w I kwartale 2.475,2 mln zł. Na koniec marca stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 2.728,2 mln zł.

W I kwartale 2022 roku jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 389,9 mln zł i były one wyższe rdr o 25,7 proc. (PAP Biznes)

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP. Dane w mln zł. 1Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 4930,9 4777,9 3,2% 146,8% 27,3% EBITDA 2635,6 2552,6 3,3% 2424,5% 68,2% EBIT 2308,5 2225,4 3,7% - 84,7% zysk netto j.d. 1844,2 1790,9 3,0% - 83,0% marża EBITDA 53,5% 53,4% 0,04 48,23 12,99 marża EBIT 46,8% 46,6% 0,26 56,52 14,54 marża netto 37,4% 37,5% -0,08 46,79 11,37

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

