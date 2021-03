EBITDA Tauronu w '20 wyniosła 4,223 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

fot. WDnet Creation / Shutterstock

Grupa Tauron miała w 2020 roku 4,223 mld zł EBITDA wobec 3,6 mld zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 17 proc. rdr - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 4,05 mld zł wobec 3,42 mld zł rok wcześniej.

EBITDA w segmencie Dystrybucja wyniosła w 2020 roku 3,02 mld zł, w OZE 296,9 mln zł, w segmencie Sprzedaż 683,4 mln zł, w Wytwarzaniu 172,1 mln zł, a w Wydobyciu strata EBITDA wyniosła 157,3 mln zł.

Strata netto, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w 2020 roku 2,485 mld zł wobec 10,9 mln zł straty przed rokiem, głównie na skutek ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmentach wytwarzanie i wydobycie.

W samym czwartym kwartale 2020 roku EBITDA wyniosła 809 mln zł wobec 443 mln zł rok wcześniej.

W ubiegłym roku grupa Tauron przeznaczyła na inwestycje 4 mld zł (spadek o 2 proc. rdr), głównie w segmentach dystrybucja i wytwarzanie.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec roku 2,5x wobec 2,8x rok wcześniej.

"Osiągnięte przez grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Wadowski, p.o. prezesa.

W 2020 r. grupa Tauron dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej rdr. Spadek wolumenu był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Liczba klientów segmentu dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

Produkcja energii wyniosła 12,5 TWh (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10 proc. mniej rdr. Jak tłumaczy spółka, zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową. Produkcja z OZE wzrosła o 41 proc. do 1,94 TWh, co wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych. Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16 proc. wobec 10 proc. w 2019 r.

Produkcja ciepła wzrosła o 7 proc. rdr do 11,6 PJ.

Sprzedaż detalicznej energii elektrycznej spadła o 4 proc. rdr do 32,43 TWh.

W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych Tauron Wydobycie.

pel/ asa/