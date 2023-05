EBITDA Eurocashu w I kw. '23 wyniosła 165,5 mln zł wobec konsensusu 157,1 mln zł

Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 165,5 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 157,1 mln zł zysku EBITDA.

Strata netto jednostki dominującej wyniosła w I kwartale 51,6 mln zł wobec 37,2 mln zł straty oczekiwanej przez rynek. Strata netto wyniosła 49,7 mln zł wobec 50,3 mln zł straty w I kwartale 2022 r.

EBIT wyniósł 14,2 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku przed rokiem i wobec konsensusu 12,7 mln zł zysku.

Skonsolidowana sprzedaż grupy w I kwartale 2023 r. wzrosła o 16,2 proc. rdr do 7,588 mld zł. Konsensus wynosił 7,54 mld zł.

Jak podano, EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 wyniosła w I kwartale prawie 53 mln zł (wzrost o 31 proc. rdr). Wielkość EBITDA przed MSSF 16 za ostatnie 12 miesięcy sięgnęła tym samym 582 mln zł, co - jak podała grupa - przybliża ją do strategicznego celu, jakim jest wzrost tego wyniku do 1 mld zł w 2025 roku.

"Mimo słabszego otoczenia rynkowego, na poziomie EBITDA grupa Eurocash wypracowała najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad dziesięciu lat. Początek tego roku to okres wysokiej inflacji oraz spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Obserwujemy rosnącą ostrożność i wrażliwość cenową konsumentów. Kupują oni mniej lub wybierają tańsze towary. Zyskują na tym dyskonty, które – wg danych Nielsena – w pierwszym kwartale zwiększyły sprzedaż o blisko 27 proc. rok do roku. Tymczasem tzw. mały format, do którego klasyfikowane są lokalne sklepy spożywcze, stanowiące główną grupę klientów Eurocash, wzrósł o nieco ponad 10 proc. Na tym tle grupa Eurocash osiągnęła 16-proc. wzrost całkowitych przychodów, a sprzedaż segmentu hurtowego wzrosła o 18 proc. Świadczy to o umocnieniu pozycji grupy Eurocash w naszym segmencie rynkowym" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2023 roku przekroczyła 5,5 mld zł i była o 18 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. EBITDA segmentu wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr.

Sprzedaż segmentu detalicznego sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10 proc. rdr. EBITDA segmentu wyniosła 52 mln zł i była na zbliżonym poziomie rok do roku (+1 proc. rdr).

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 210 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr, głównie dzięki rozwojowi e-supermarketu Frisco oraz dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Strata EBITDA segmentu wyniosła 14 mln zł wobec 15,5 mln zł straty przed rokiem.

W opinii prezesa, grupa Eurocash ma znaczący potencjał do poprawy marżowości netto. Wzrost kosztów finansowych, związany z wyższymi stopami procentowymi, nie pozwolił przełożyć mocnego wyniku operacyjnego EBITDA na wyraźną poprawę na poziomie wyniku netto.

"Umacnia nas to w dążeniu do dalszej redukcji zadłużenia. Cieszy nas najniższy od 7 lat poziom długu netto do EBITDA oraz dobre wyniki pod względem generowania gotówki – po raz pierwszy od 2016 roku zanotowaliśmy w pierwszym kwartale dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. Daje nam to możliwość dalszego zmniejszania zadłużenia w kolejnych kwartałach" – powiedział prezes Paweł Surówka.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec marca 2023 roku pozostał w celu strategicznym na poziomie 1,2x wobec niemal 2,6x rok wcześniej.

Wyniki Eurocashu w pierwszym kwartale 2023 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do poprzednich wyników (dane w mln zł): 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r Przychody 7588,4 7542,7 0,6% 16,2% EBITDA 165,5 157,1 5,3% 9,6% EBIT 14,2 12,7 11,8% 755,4% zysk netto j.d. -51,6 -37,2 - - marża EBITDA 2,2% 2,1% 0,10 -0,13 marża EBIT 0,2% 0,2% 0,02 0,16 marża netto -0,7% -0,5% -0,18 0,11

