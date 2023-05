Wyniki Comarchu poniżej oczekiwań

Raen planuje w '25 wzrost EBITDA do 42,9 mln zł Raen planuje, że przychody ze sprzedaży w 2025 roku wzrosną do 65,9 mln zł, a EBITDA do 42,9 mln zł - poinformowała spółka w strategii na lata 2023 - 2025. Raen zakłada, że środki pozyskane z publicznej emisji przeznaczy na rozszerzenie portfela aktywów produkcyjnych.