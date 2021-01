EBC zamroził swoją politykę. Stopy procentowe w strefie euro jeszcze długo będą niskie

fot. Lenka Horavova / Shutterstock

Europejski Bank Centralny nie obniżył dziś stóp procentowych i utrzymał w mocy programy pomocowe, których skala znacznie zwiększona została w grudnia.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – stwierdziła dziś Rada Prezesów EBC, organ decydujący o polityce monetarnej strefy euro.

Jak dodano, "Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc., oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej". Obecnie inflacja w strefie euro wynosi -0,3 proc., zaś inflacja bazowa sięga 0,2 proc.

Inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii – w trakcie pandemii nie sięgnięto po jeszcze niższe ich wartości, w przeciwieństwie do USA, Wielkiej Brytanii czy wielu innych krajów, w tym Polski.

EBC utrzymał też w mocy wartość programu skupów aktywów. Już w grudniu, zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz sygnałami wysłanymi przez EBC już pod koniec października, bank centralny strefy euro zwiększył skalę programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 500 mld euro, do 1,85 bln euro. Było to już drugie rozszerzenie programu – pierwsze miało miejsce w czerwcu. EBC utrzymał także postanowienia dotyczące reinwestowania wpływów z tytułu skupowanych obligacji co najmniej do końca 2023 r.

- Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej – dodano.

Zgodnie ze stosowanym przez Radę Prezesów EBC mechanizmem rotacyjnym, w trakcie dzisiejszego posiedzenia nie głosowali prezesi banków centralnych Włoch, Grecji, Cypru i Łotwy. Na kolejnym posiedzeniu „pauzować” będą bankierzy z Holandii, Cypru, Łotwy i Litwy.

- Rada Prezesów jest nadal gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu – czytamy w komunikacie.

O 14:30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem prezes Christine Lagarde. W przeciwieństwie do Narodowego Banku Polskiego, po wybuchu pandemii Europejski Bank Centralny nie zawiesił organizowania tego typu wydarzeń – dziennikarze uczestniczą w konferencji w trybie zdalnym.

Kolejne posiedzenie decyzyjne Rady Prezesów EBC zaplanowano na 11 marca. Wcześniej, bo już w przyszłym tygodniu (w środę 27 marca) obradować będzie amerykański Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku, a na konferencji prasowej pojawi się przewodniczący Fedu Jerome Powell. Z kolei kolejne posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na środę 3 lutego.

Michał Żuławiński