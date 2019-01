EBC utrzymał stopę depozytową poniżej zera

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC nie zamierza podnieść stóp procentowych „do końca lata” 2019 roku.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc. – czytamy w komunikacie EBC.

Ujemne oprocentowanie depozytów w Europejskim Banku Centralnym utrzymywane jest od czerwca 2014 roku i w założeniu ma zachęcać banki komercyjne do udzielania kredytów zamiast trzymania gotówki na rachunku frankfurckiej instytucji. Z kolei stopa refinansowa utrzymywana jest na zerze od marca 2016 roku. W rezultacie trzymiesięczny Libor dla euro od kwietnia 2015 roku pozostaje ujemny.

- Rada Prezesów oczekuje, żea w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie – kluczowa fraza z poprzedniego komunikatu pozostała bez zmian

W grudniu Europejski Bank Centralny wygasił program skupu obligacji skarbowych , nabywanych za świeżo wykreowane pieniądze. Europejskie QE było prowadzone od marca 2015 roku

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

„Groźba protekcjonizmu waży na sentymencie gospodarczym” – powiedział Mario Draghi podczas czwartkowej konferencji prasowej. Szef EBC dodał, że pojawiło się ryzyko niższego wzrostu gospodarczego w strefie euro. Draghi przyznał też, że taka ocena była jednogłośna.

"Dzisiejsze posiedzenie było poświęcone głównie ocenie bieżącej sytuacji: gdzie jesteśmy, jak długo potrwa obecne spowolnienie – to były pytania, które dziś padły" - przyznał Draghi. „Obserwujemy presję na zyski. Jest kwestią czasu, aż rosnące koszty pracy przełożą się na wyższe ceny. Ponadto nasza polityka monetarna pozostaje ekspansywna, co pozwala nam zachować pewność, że inflacja powróci do celu”- uważa szef EBC.

"Ujemne stopy procentowe negatywnie wpływają na marże banków, bo oprocentowanie depozytów detalicznych wynosi zero. Ale jest to bardzo efektywne narzędzie polityki monetarnej" - odpowiedział Mario Draghi na pytanie o wieloletnie utrzymywanie stopy depozytowej poniżej zera. Włoch nie zająknął się o wpływie zerowego oprocentowania depozytów na kondycję finansową oszczędzających.

