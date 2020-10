EBC nadal nie dorzuca pieniędzy. Czekamy na grudzień

fot. ilolab / Shutterstock

Europejski Bank Centralny nie obniżył dziś stóp procentowych ani nie „dosypał pieniędzy” do gospodarki strefy euro. Bank dał jednak do zrozumienia, że jest gotów to zrobić w grudniu.

Mający zazwyczaj standardową formułę komunikat po posiedzeniu Rady Prezesów EBC – organu decydujące o polityce monetarnej strefy euro, w którym zasiada zarząd EBC i szefowie krajowych banków centralnych – tym razem zaczął się od nietypowych słów.

- W obecnym otoczeniu, gdzie bilans ryzyk jest zdecydowanie ujemny, Rada Prezesów będzie bacznie przyglądać się napływającym informacjom, w tym tych związanych z dynamiką pandemii, perspektywami na pojawienie się szczepionki i kształtowaniem się kursu walutowego. Grudniowa runda prognoz makroekonomicznych pozwoli nam na dokonanie ponownej oceny. Na podstawie napływających informacji Rada Prezesów dokona dostosowania swoich instrumentów tak, by nadal wspierać ożywienie gospodarcze i przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii – czytamy w komunikacie.

Kolejne posiedzenie Rady Prezesów EBC zaplanowano na 9-10 grudnia. Można się spodziewać, że to właśnie wówczas zapadną decyzje o dalszym wsparciu gospodarki strefy euro.

W jego części komunikatu Rada Prezesów podtrzymuje, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – stwierdza EBC.

Inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii – w trakcie pandemii nie sięgnięto po jeszcze niższe ich wartości.

Zamiast ciąć stopy, EBC woli używać innych narzędzi. Na czerwcowym posiedzeniu zapadła decyzja o zwiększeniu skali programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 600 mld euro, do 1,350 bln euro. Po dzisiejszym posiedzeniu kwota ta pozostała bez zmian. Horyzont zakupów w ramach programu obejmuje okres przynajmniej do czerwca 2021 r. lub tak długo, jak będzie to konieczne. Bez zmian pozostało także przeznaczanie 20 mld euro miesięcznie na program zakupu aktywów APP oraz programy TLTRO.

Lagarde: Nie ma wątpliwości, że EBC podejmie w grudniu działania

"Nie ma wątpliwości (...), że okoliczności będą uzasadniać rekalibrację (polityki - PAP) o implementację zrekalibrowanych instrumentów" - powiedziała czwartek prezes EBC Christine Lagarde.

Napływające informacje sugerują, że ożywienie gospodarki strefy euro straci tempo szybciej niż oczekiwano - powiedziała Lagarde. Dodała, że bilans ryzyk dla gospodarki jest "wyraźnie" skierowane w dół.

"Inflacja pozostanie na ujemnych poziomach do początku 2021 r." - powiedziała.

Dodała, że dynamikę inflacji w eurolandzie będą ograniczać głównie zmiany w stawkach VAT w Niemczech oraz ceny ropy.

Lagarde wskazała ponadto, że odbudowa popytu po pandemii będzie wywierać presję na wzrost cen.

Według szefowej EBC, ostatnie dane z gospodarki, w tym o wysokiej częstotliwości wskazują na "znaczne" spowolnienie aktywności w gospodarce eurolandu w w IV kw. 2020 r.

"Widzimy wyraźne przeszkody dla wzrostu w krótkim terminie" - powiedziała.

Dodała, że rozwój sytuacji gospodarczej jest nierówno rozłożony po sektorach, a w usługach spowalnia najwyraźniej z uwagi na obostrzenia epidemiczne.

Lagarde zaapelowała do rządów krajów strefy euro o kierunkowe, ambitne i skoordynowane wsparcie fiskalne.

"Będziemy patrzeć na wszystkie instrumenty, na ich kombinacje, by uzyskać najlepsze rezultaty" - powiedziała.

Dodała, że grupy robocze już pracują nad grudniową rekalibracją polityki monetarnej.

Lagarde wskazała, że cała Rada Prezesów zgodziła się, że należy podjąć działania i zrekalibrować instrumenty na kolejnym posiedzeniu.

Michał Żuławiński/PAP