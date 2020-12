EBC dorzuca 500 mld euro na walkę z kryzysem

fot. ilolab / Shutterstock

Europejski Bank Centralny nie obniżył dziś stóp procentowych, jednak dosypał do gospodarki strefy euro kolejnych 500 mld euro.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – stwierdziła Rada Prezesów EBC, organ decydujący o polityce monetarnej strefy euro.

Inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii – w trakcie pandemii nie sięgnięto po jeszcze niższe ich wartości.

Nowości zostały natomiast ogłoszone w dalszej części komunikatu. Zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz sygnałami wysłanymi przez EBC już pod koniec października, bank centralny strefy euro zwiększył skalę programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 500 mld euro, do 1,85 bln euro. To już drugie rozszerzenie programu – pierwsze miało miejsce w czerwcu.

EBC równocześnie zakomunikował, że program wydłużony zostanie przynajmniej do marca 2022 r. Poprzednio wskazywaną w tym kontekście datą był czerwiec 2021 r. W komunikacie znalazło się także zapewnienie, że "Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy do momentu, aż uzna, że okres kryzysu koronawirusowego został zakończony".

Bez zmian pozostało przeznaczanie 20 mld euro miesięcznie na program zakupu aktywów APP, poszerzone maja być natomiast programy pożyczkowe TLTRO i PELTRO.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -7,3 proc., na 2021 r. w dół do +3,9 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2020 r. na 0,2 proc., na 2021 r. pozostawił bez zmian na 1 proc., a w 2022 r. obniżył do 1,1 proc. Opublikowano też prognozy na 2023 r.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z: grudzień'20





| wrzesień'20



prognozy na: 2020 2021 2022 2023 | 2020 2021 2022 Realny PKB -7,3 3,9 3,2 2,1 | -8,7 5,2 4,2 Inflacja HICP 0,2 1 1,1 1,4 | 0,3 1 1,3

Pełne projekcje makro, w tym bazowy HICP oraz ich założenia zostaną opublikowane o godz. 15.30.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XI w ujęciu rdr, po spadku w X o 0,3 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Analitycy szacowali spadek o 0,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 0,2 proc., po wzroście w X o 0,2 proc. Tu szacowano +0,2 proc.

Bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro wciąż przechylony jest na stronę negatywną, lecz mniej wyraźnie niż wcześniej - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. "Chociaż wiadomości o perspektywach wprowadzenia szczepionek w najbliższej przyszłości są zachęcające, ryzyko pogorszenia koniunktury pozostaje powiązane z konsekwencjami pandemii dla warunków ekonomicznych i finansowych" - dodała.

MZ/PAP