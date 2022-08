E-sklep PGG wprowadza ułatwienie dla klientów. Ruszają pierwsze kwalifikowane składy węgla

Ministerstwo zapowiada uszczelnienie przepisów o dodatku węglowym

Od kilku tygodni dynamicznie rośnie liczba małżeństw deklarujących faktyczną separację, a także skonfliktowanych domowników oraz usamodzielnionych dorosłych dzieci. To nie trend socjologiczny, ale wpływ... dodatku węglowego. Dostrzega to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce uszczelnić przepisy, bo dziś, nie przyznając się do rodziny, można wziąć od państwa nie 3 tys. zł, ale nawet kilka razy więcej na jeden piec węglowy – informuje Prawo.pl.