E-sklep PGG wprowadza nowe funkcje dla klientów i zapowiada poprawę komunikacji

fot. KWS / / Bankier.pl

Polska Grupa Górnicza (PGG), do której sklepu internetowego z węglem skierowano dotąd ponad 87 tys. rozmaitych zapytań, zapowiedziała poprawę komunikacji z klientami. Wprowadzono m.in. specjalny formularz kontaktowy i możliwość rozmowy online - poinformowała w piątek spółka.

Nowa funkcja została wprowadzona w czwartek - w ciągu kilkunastu godzin pojawiło się około półtora tysiąca zapytań. Na działającą wcześniej skrzynkę mailową sklepu internetowego klienci skierowali dotąd 43 tys. pytań, a na skrzynki mailowe poszczególnych kopalń - przeszło 44,1 tys.

Wprowadzenie formularza ma uporządkować i przyspieszyć kontakty z klientami. Teraz klienci e-sklepu mogą kontaktować się z operatorem bezpośrednio z poziomu profilu własnego konta w sklepie. Udostępnione tam formularze zastąpiły skrzynkę kontaktową sklep@pgg.pl i skrzynki kontaktowe kopalń.

Klienci mają dostęp do formularza po zalogowaniu na swoje konto. Pytania zadają w odpowiednich zakładkach pogrupowanych tematycznie, dzięki czemu mogą liczyć na odpowiedź z odpowiedniego działu. Gdy np. zapytanie dotyczy konkretnego zamówienia - trafia do kopalni, która to zamówienie realizuje.

"Formularz daje możliwość rozmowy z klientem online, czego wcześniej nie było. Teraz jest interakcja; można też dokładnie prześledzić, kiedy padło pytanie i kto na nie odpowiedział" – wyjaśnił rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Za pośrednictwem formularza można także m.in. sprawdzić deklarację CEEB (zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji - PAP), poprawność załączonych dokumentów oraz dokonać korekty danych. "Liczymy na to, że klienci będą zadowoleni. Wprowadzone formularze to zdecydowana jakościowa różnica w komunikacji w stosunku do dotychczasowej" - ocenił rzecznik PGG.

Od początku tego roku sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył ponad 300 tys. klientów, do których trafiło ponad milion ton węgla. W e-sklepie zarejestrowanych jest przeszło 800 tys. użytkowników. Podczas każdej sesji sprzedażowej węgla opałowego, we wtorki i czwartki, o zakup węgla stara się ok. 140 tys. klientów. Co tydzień PGG sprzedaje ok. 50 tys. ton węgla opałowego. Natomiast podczas sesji w poniedziałki, środy i piątki odbiorcom indywidualnym oferowane są miały energetyczne.(PAP)

mab/ skr/