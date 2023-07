E-recepty do likwidacji? Rekordzista chciał wystawić 60 tys. druków w dwa dni. "Zdrowie, nie biznes" - apeluje MZ

Część Odry nadal zamknięta dla wędkarzy. Resort ma pomysł, jak chronić rzekę Odra wciąż zamknięta dla wędkarzy. Co za tym idzie, nie powinny w niej się kąpać ani ludzie, ani zwierzęta. Wojewoda opolski przedłużył do 17 lipca zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach, gdzie w maju tego roku doszło do masowego śnięcia ryb. Resort Moskwy ma pomysł, by zaradzić pojawianiu się złotych alg.