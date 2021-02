E-faktura dla przedsiębiorców możliwa w październiku. Resort finansów przygotował ustawę

Pexels

Ministerstwo Finansów liczy, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z e-faktury już w październiku tego roku - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski.

“Ministerstwo Finansów, mimo trudnej sytuacji covidowej, przygotowało ustawę, która znajduje się w konsultacjach i mamy nadzieję, że przy bardzo dobrych, pomyślnych wiatrach e-faktura zostanie polskim przedsiębiorcom udostępniona już w październiku tego roku” - powiedział Sarnowski.

“Będzie to oznaczać, że Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wdraża to rozwiązanie. Przegonimy na przykład Francję, która już od roku planuje wdrożyć u siebie e-fakturę, natomiast zaplanowała jej wdrożenie do systemu w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat” - dodał.

Wiceminister powiedział, że dla wdrożenia e-faktury kluczowym będzie rok 2023, czyli moment kiedy e-faktura stanie się obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać będą wszyscy przedsiębiorcy.

“O fakturach wystawionych w Polsce skarbówka dowie się natychmiast, nie będzie już przeskoku kilkudziesięciu dni. Nie będziemy czekać na znajdowanie karuzel podatkowych jak trzy lata temu nawet kilka lat, tak jak teraz kilka miesięcy, ale będzie to możliwe w perspektywie miesiąca albo nawet kilku tygodniu” - podkreślił wiceminister.

Według resortu finansów wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. To narzędzie, które szybciej i sprawniej będzie identyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT.

autor: Łukasz Pawłowski