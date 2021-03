E-dziennik na budowie. Rząd zajmie się projektem ustawy

Dom bez pozwolenia na budowę, czyli życie na 35 mkw.

Pandemia wzmogła zainteresowanie Polaków małymi domami do 35 mkw., na których budowę nie potrzeba pozwoleń. Boomu na małe domki budowane na zgłoszenie nie widać jednak na placach budów. Inwestycje, których koszt często wahają się od 2 do 3 tys. zł/mkw. mają być przepustką do większego domu przy uproszczonych formalnościach.