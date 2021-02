E-Urząd Skarbowy wystartował. "Wchodzimy na wyższy poziom skarbowości"

fot. Moobin / Shutterstock

Wchodzimy na wyższy poziom skarbowości, uruchamiamy e-Urząd Skarbowy. To jedna z największych w ostatnich latach zmian w działaniu skarbówki - powiedział na poniedziałkowej konferencji minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zmieniają się. Chcemy dostosowywać nasze działania do potrzeb podatników, czyli naszych klientów" - powiedział Kościński. Jak dodał, "fiskus nie może zostawać w tyle i zdajemy sobie z tego sprawę".

Minister finansów podkreślił, że "dialog i cyfryzacja" to słowa kluczowe dla Ministerstwa Finansów, o czym mogą świadczyć regularne spotkania z wieloma branżami przedsiębiorczości, projekt Głos Podatnika pozwalający na zbieranie uwag do działania usług administracji skarbowej, a także popularność platformy wiedzy o podatkach i biznesie, jaką jest Poradnik Podatnika.

"Wchodzimy dzisiaj na wyższy poziom skarbowości, uruchamiamy e-Urząd Skarbowy" - powiedział Kościński. "To jedna z największych w ostatnich latach zmian w działaniu skarbówki" - dodał i poinformował, że rok podatkowy 2019 był kolejnym rekordowym rokiem pod względem liczby złożonych elektronicznie deklaracji rocznych PIT, których tą drogą napłynęło ponad 18 mln 300 tys. Według szefa resortu finansów blisko połowę złożono z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT.

E-Urząd Skarbowy to system, który ma być budowany do września 2022 roku, a jego oddawanie do użytku podzielone na etapy. Według szefowej Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej jego głównym celem jest dostosowanie usług administracji do potrzeb klientów.

"Digitalizacja i automatyzacja to również oszczędność czasu i większy komfort pracy w skarbowości" - zwróciła uwagę Rzeczkowska. "E-Urząd Skarbowy wykorzystuje rozwiązania informatyczne i scala dane z różnych systemów KAS. To przyszłość administracji, nie tylko administracji skarbowej" - oceniła. Jak poinformowała, w poniedziałek uruchomiony zostanie pierwszy etap projektu e-Urząd Skarbowy, w ramach którego klienci z dowolnego urządzenia będą mogli załatwić swoje sprawy podatkowe.

Serwis e-Urząd Skarbowy przeznaczony jest dla podatników, płatników, pełnomocników, a także dla komorników i notariuszy. Początkowo korzystać będzie można z sześciu usług, a od 15 lutego udostępnione w e-Urzędzie Skarbowym zostaną również roczne zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnicy z wykorzystaniem systemy będą mogli uzyskać dostęp do swoich danych podatkowych, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, aplikacji służącej do składania JPK, a także płatności online obsługujących należności administracyjne, w tym - mandaty.

Według Rzeczkowskiej w początkowym etapie rozwoju e-Urzędu Skarbowego możliwość płatności online dostępna będzie tylko dla osób fizycznych, które będą mogły również skorzystać z historii płatności oraz elektronicznej obsługi niektórych pism administracyjnych, np. tych dotyczących wykorzystania nadpłaty na poczet następnych należności, czy zwrotu podatku. Dostępna ma być również historia wysyłanych dokumentów.

W kolejnych etapach planujemy udostępnić usługi takie, jak zaświadczenia, integracja z systemem e-TOLL, a także kolejne funkcjonalności dla podatników dotyczące składania wniosków i informacji o stanie spraw - zapowiedziała szefowa KAS.

System e-Urząd Skarbowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Obecni na konferencji przedstawiciele resortu finansów zapowiedzieli systematyczne informowanie o jego kolejnych funkcjonalnościach i wdrażanych etapach rozwoju. (PAP)

mfr/ drag/