E-Urząd Skarbowy coraz bliżej. Jest projekt ustawy

Lewiatan: nowe podatki pogorszą konkurencyjność polskich firm

W 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli płacić nowe podatki i ponieść koszty dostosowania się do wielu obowiązków; to może uderzyć w konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym, a także ograniczyć ich potencjał do rozwoju i odporność na kryzysy - uważa Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan.