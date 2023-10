Dziwny tweet NBP o inflacji. "Wykres zaprzecza wpisowi"

Po ciekawych bannerach tłumaczących przyczyny inflacji, wieszanych przez NBP, i równie ciekawym filmiku-spocie reklamowym na YouTubie, bank centralny znowu wzbudził kontrowersje. Tuż po zeszłotygodniowych danych o inflacji na twitterowym koncie NBP opublikowano wykres rocznej inflacji z dopiskiem: "Od 6 miesięcy ceny nie rosną". Manipulacja? Tłumaczymy, na tym polega.

/ NBP

Wstępne dane za wrzesień pokazały, że inflacja konsumencka w Polsce znalazła się poniżej 10%. Od lutego 2023 roku, kiedy to wyniosła rekordowe 18,4 proc., z miesiąca na miesiąc spada, co wyraźnie pokazuje wykres opublikowany na Twitterze NBP. Spadająca inflacja nie oznacza jednak spadku cen. Malejąca inflacja w ujęciu rocznym to dezinflacja, ale to nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać, ale rosną wolniej.

Wykres zaprzecza wpisowi NBP

Tymczasem NBP na swoim wykresie pokazującym spadającą inflację rok do roku umieścił komentarz wskazujący na to, że ceny od pół roku nie rosną. To prawda, ale bank powinien zilustrować to wykresem inflacji miesiąc do miesiąca. Faktem jest to, że po kwietniu indeks CPI przestał rosnąć. W maju, czerwcu oraz sierpniu jego miesięczna dynamika wyniosła 0,0%, a w lipcu odnotowano zwyczajny sezonowy spadek o 0,2% mdm. Jednak na wykresie NBP widzimy co innego.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Obecnie indeks cen dóbr konsumpcyjnych znajduje się na poziomie o 36,3% wyższym niż na koniec 2019 roku. Tyle w przybliżeniu wynosi zrealizowana w niespełna cztery lata utrata siły nabywczej polskiego złotego - pisał, komentując ostatnie dane o inflacji, główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany.

Wpis banku centralnego wywołał lawinę komentarzy i wzbudził duże emocje, głównie wśród użytkowników Twittera/X. Wpis NBP został tam oznaczony jako zawierający manipulację. "To chyba pierwszy przypadek, kiedy na polskim Twitterze oznaczono post oficjalnej instytucji państwowej" - skomentował śledzący fake newsy serwis Demagog. Można powiedzieć, że takie manipulowanie przedstawianymi danymi nie przystoi powadze banku centralnego.

Od 6 miesięcy ceny nie rosną pic.twitter.com/LreBAbXAkt — Narodowy Bank Polski (@nbppl) September 29, 2023

Opublikowane dane to tzw. szybki szacunek. Finalny raport za wrzesień zostanie opublikowany 13 października, czyli w przedwyborczy piątek.

KWS