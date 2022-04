Dziś posiedzenie RPP. O ile wzrosną stopy procentowe?

/ NBP

W centrum uwagi inwestorów znajdzie się dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wśród ekonomistów dominuje pogląd o podniesieniu podstawowej stopy procentowej o 50 lub 75 pb. Prawdopodobnie w czwartek na konferencji prasowej wystąpi prezes NBP Adam Glapiński.

"Kolejne mocne zaskoczenie ze strony inflacji, które nie wynika tylko z szokowego wzrostu cen paliw, energii i żywności, ale też z dalszego wzrostu inflacji bazowej (wg naszych szacunków w marcu 6,8-6,9 proc. rdr), nie pozostawia wątpliwości, że podwyżki stóp procentowych będą kontynuowane. Istotna będzie jednak skala ruchu i komunikacja nt. dalszych działań" - napisali w piątkowej analizie ekonomiści Santander BP.

"Miesiąc temu, kiedy kurs złotego był pod silną presją związaną z awersją do ryzyka tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, RPP podniosła stopy procentowe o 75 pb, a prezes Glapiński prezentował się jako „jastrząb na czele stada jastrzębi”. Wraz z odreagowaniem złotego w kolejnych tygodniach to stado jakby nieco złagodniało, czego wyrazem były sygnały ze strony kilku członków RPP, że być może warto rozważyć powrót do mniejszych kroków (+50 pb). Naszym zdaniem bardzo wysoka inflacja i coraz większa zapowiadana skala ekspansji fiskalnej przemawiają za kontynuowaniem podwyżek w krokach po 75 pb (i taka jest nasza prognoza na najbliższe posiedzenie). Rynek FRA też zdaje się wyceniać taki scenariusz, ale konsensus prognoz analityków wskazuje na +50 pb" - dodali.

Realizacja scenariusza nakreślonego w analizie oznaczałaby drugą z rzędu podwyżkę referencyjnej stopy procentowej o 75 pb i jej wzrost do poziomu 4,25 proc., po raz pierwszy od 2012 roku.

Podobną opinię odnośnie skali podwyżki na najbliższym posiedzeniu wyrazili ekonomiści Goldman Sachs, po tym, jak w piątek GUS poinformował, że zgodnie z szacunkiem flash, inflacja CPI w marcu wyniosła 10,9 proc. rdr.

"Inflacja w marcu mocno wzrosła w Polsce do 10,9 proc. rdr z 8,5 proc., zaskakując o ponad 1 pkt proc. wyższym od oczekiwań odczytem. Wzrost CPI napędzały głównie wyższe ceny energii i żywności, przy zwyżce inflacji bazowej o 0,2 pkt. proc. do 6,9 proc. według naszych szacunków. Dzisiejszy odczyt zwiększa presję na NBP, by zacieśnić politykę pieniężną. Uważamy, że RPP dokona kolejnej podwyżki stóp o 75 pb do 4,25 proc. na posiedzeniu w przyszłym tygodniu (konsensus: 50 pb)" - napisano w raporcie.

Według ekonomistów PKO BP na najbliższym posiedzeniu Rada zdecyduje się na mniejszą podwyżkę, o 50 pb.

"Przyspieszająca inflacja i zacieśniona polityka monetarna zagranicą, wymuszają kontynuację cyklu podwyżek w Polsce, ale jednocześnie wysoka niepewność odnośnie wzrostu gospodarczego w 2022 roku uzasadnia ostrożne podejście" - ocenili ekonomiści w piątkowej publikacji.

Ekonomiści PKO BP dokonali również korekty prognoz na 2022 rok. Ich zdaniem tempo wzrostu PKB Polski wyniesie w tym roku 3,3 proc. (poprzednia prognoza - 4,1 proc.), średnioroczna inflacja 10,1 proc. (poprzednia prognoza - 9,3 proc.), a cykl podwyżek stóp procentowych zakończy się po osiągnięciu przed stopę referencyjną poziomu 4,75 proc. W odniesieniu do tempa wzrostu PKB i docelowego poziomu stóp procentowych ekonomiści zastrzegają, że prognozy są konserwatywne.

RPP rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w październiku 2021 roku. Podwyżką stóp kończyło się sześć ostatnich posiedzeń RPP. W tym czasie referencyjna stopa procentowa wzrosła z 0,1 proc. do 3,50 proc. W marcu RPP podniosła stopy procentowe o 75 pb.

Prawdopodobnie w czwartek (termin nie został jeszcze potwierdzony) na konferencji prasowej wystąpi prezes NBP Adam Glapiński. I wyniki posiedzenia RPP i konferencja prasowa prezesa Glapińskiego, mogą mieć wpływ na notowania złotego.

"Na rynku walutowym widzimy w ostatnich dniach stabilizację, która może się utrzymać do posiedzenia RPP (przy założeniu braku eskalacji wojny w Ukrainie). EUR/PLN może w tych warunkach schodzić do dolnej granicy przedziału 4,60-4,65, szczególnie gdyby pojawiły się jakiekolwiek sygnały, że prace nad ustawą likwidującą ID SN zaczynają przyspieszać (byłaby to wskazówka zbliżającego się porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską w kwestii praworządności i możliwego uruchomienia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - PAP). Podwyżka stóp o 50 pb mogłaby być chwilowym rozczarowaniem, ale nawet jeśli tak będzie, to – podobnie jak miesiąc wcześniej – w czwartek należy się spodziewać bardzo jastrzębiego przekazu na konferencji prezesa NBP. Pytanie czy po mniej odważnym ruchu rynek jest w stanie ponownie „kupić” narrację o bardzo jastrzębim nastawieniu RPP" - oceniają ekonomiści Santander BP.

(PAP Biznes)

