Dziś posiedzenie RPP. O ile wzrosną stopy procentowe?

Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się kolejnej podwyżki.



Podstawowy scenariusz, kreślony przez ekonomistów, w odniesieniu do wtorkowego posiedzenia RPP zakłada, że Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, przynajmniej o 50 pb. Wątpliwości odnośnie skali podwyżki wynikają z ostatnich wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, w których zwraca on uwagę na to, że jest jeszcze "duża" przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. W wypowiedziach dla agencji Bloomberg i Reuters Glapiński zauważył, że zgodne z kierunkiem polityki monetarnej i zarazem wsparciem dla niej, byłoby umocnienie złotego.

"Ostatnie wypowiedzi prezesa Glapińskiego o tym, że zależy mu na umocnieniu złotego (dość wyraźna zmiana frontu w tym temacie) i że istnieje nadal „duża przestrzeń do dalszych podwyżek”, sugerują naszym zdaniem, że RPP może się zastanawiać nad większą skalą ruchu, jeżeli poważnie myśli o nadaniu walucie impulsu aprecjacyjnego. PLN zareagował wprawdzie w ostatnich dniach na wypowiedzi prezesa NBP, a potem na informacje sugerujące możliwą deeskalację konfliktów z UE, ale ruch był umiarkowany i niezbyt trwały, w efekcie trudno uznać, żeby znacząco pomoże to w walce z inflacją. Obstawiamy jednak, że zamiast większej skali podwyżki prezes NBP wybierze bardziej „jastrzębi” wydźwięk swojej konferencji prasowej" - napisali w cotygodniowym biuletynie ekonomiści Santander BP.

W zeszłym tygodniu kurs EUR/PLN spadł 0,4 proc. i w piątek popołudniu znajdował się na poziomie 4,566. Pod koniec listopada zeszłego roku notowania euro przekraczały 4,7 zł i były najwyższe od 12 lat. Po trwających niecałe 2 miesiące spadkach notowania znalazły się na poziomie 4,52 zł i od trzech tygodni znajdują się w trendzie bocznym.

Ekonomiści Morgan Stanley w opublikowanej w zeszłym tygodniu analizie stwierdzili, że nie można wykluczyć podwyżki stóp o 75-100 pb na najbliższym posiedzeniu, za podstawowy uznając jednak scenariusz z 50-pkt. podwyżką stóp.

"Wobec inflacji utrzymującej się powyżej górnego pasma odchyleń od celu do II poł. 2023 r. i przy wciąż silnym wzroście gospodarczym oczekujemy dłuższego cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce. Spodziewamy się, że RPP podwyższy stopy o 50 pb w lutym oraz o 25 pb w marcu. Uważamy także, że RPP będzie dalej stopniowo podwyższać stopy po 25 pb w II i III kw. na co drugim posiedzeniu, żeby utrzymać zrównoważony wzrost gospodarczy. Wobec powyższego obecnie uważamy, że stopa referencyjna osiągnie 3,75 proc. do września wobec poprzedniej prognozy docelowej stopy na poziomie 3 proc. w marcu" - napisali ekonomiści Morgan Stanley.

W styczniu RPP podniosła referencyjną stopę procentową o 50 pb do 2,25 proc. Była to czwarta z rzędu podwyżka stóp procentowych. Kiedy w październiku zeszłego roku RPP rozpoczynała cykl podwyżek, referencyjna stopa procentowa znajdowała się na poziomie 0,1 proc.

Ekonomiści Morgan Stanley zwracają uwagę na dodatkowy czynnik ryzyka w odniesieniu do prognoz dotyczących stóp procentowych, jakim jest trwający proces wymiany członków RPP. We wtorek po raz pierwszy w posiedzeniu Rady wezmą udział wybrani przez Senat Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego.

Wtorkowe posiedzenie będzie ostatnim dla Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. Ich następców wybierze Sejm na zaplanowanym na wtorek i środę posiedzeniu. Pozytywną rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych uzyskali Wiesław Janczyk i Gabriela Masłowska. To kandydaci do RPP wskazani przez PiS. Trzecim kandydatem jest, rekomendowany przez opozycję, główny ekonomista banku Credit Agricole Polska Jakub Borowski.

Także po raz ostatni w posiedzeniu Rady wezmą udział Łukasz Hardt i Kamil Zubelewicz, których do RPP nominował prezydent. Ich kadencja upływa 20 lutego.

Dopełnieniem posiedzenia RPP będzie konferencja prasowa prezesa Adama Glapińskiego, która odbędzie się w środę, 9 lutego, o godz. 15:00.

