Dziś ostatni dzień, by złożyć kolejny wniosek o 500+ i nie stracić

PSL za waloryzacją 500+ tylko dla pracujących PSL proponuje, by waloryzacja 500+ do 800 złotych przysługiwała tylko pracującym i złoży odpowiednią poprawkę do rządowego projektu w tej sprawie - poinformowali na środowej konferencji prasowej poseł Dariusz Klimczak oraz rzecznik Stronnictwa Miłosz Motyka.