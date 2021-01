Dziś dezycja rządu w sprawie obostrzeń. "Nie należy spodziewać się szerokiego otwarcia"

fot. MaciejGillert / Shutterstock

Trudno teraz podejmować decyzje, które wiązałyby się z szerokim otwieraniem gospodarki i życia społeczno-gospodarczego; decyzje w tej sprawie zostaną ogłoszone w poniedziałek na konferencji prasowej - poinformował w programie "Onet Opinie" w portalu onet.pl rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany o plany dotyczące ewentualnego złagodzenia restrykcji i odmrożenia gospodarki, odparł, że obecnie sytuacja epidemiczna w Polsce i całej Europie nie należy do najłatwiejszych.

"Trudno teraz podejmować decyzje, które wiązałyby się z szerokim otwieraniem gospodarki czy życia społeczno-gospodarczego. Decyzje zostaną lada moment zaakceptowane, więc dzisiaj najprawdopodobniej, tak jak zapowiadaliśmy, będzie konferencja prasowa w tej sprawie i będą ogłoszone" - poinformował Müller.

Dopytywany, czy należy spodziewać się przedłużenia obowiązujących do 17 stycznia obostrzeń, odparł: "Na pewno nie należy się spodziewać szerokiego otwarcia (gospodarki - PAP)".

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Ponadto wciąż obowiązują zasady dotyczące funkcjonowania sklepów czy kościołów. W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, w środkach komunikacji publicznej obowiązują limity pasażerów i zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób.

Pytany o ewentualne ogłoszenie powrotu do szkół klas I-III szkół podstawowych, Müller odparł, że wciąż kwestia ta jest konsultowana. Przypomniał, że w poniedziałek zaczął się proces testowania nauczycieli, którzy mogliby prowadzić zajęcia we wspomnianych klasach.

"Dzisiaj przyjdą ostatnie raporty, a właściwie już przyszły i je analizujemy dotyczące potencjalnego wzrostu zachorowań i na tej podstawie będzie podjęta decyzja, czy dzisiaj komunikujemy tę informację czy przesuwamy ją na liczbę zachorowań jutrzejszą, aby zobaczyć trend poświąteczny" - zaznaczył rzecznik rządu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 23 grudnia ub.r. do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe, w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju. (PAP)

autor: Mateusz Roszak