Dziś Święto Wojska Polskiego. Ile zarabiają żołnierze?

Szeregowy a generał - ile zarabiają, dbając o bezpieczeństwo naszego kraju, chroniąc jego granic, uczestnicząc w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania, a także pomagając w czasie klęsk żywiołowych.

Wojsko Polskie cały czas prowadzi rekrutację do swoich szeregów. Przyszłych żołnierzy zachęca do podjęcia służby nie tylko wysokością zarobków, ale również atrakcyjnymi świadczeniami i dodatkami finansowymi. Z pewnością znaczenie ma także i to, że od pensji brutto odprowadzane są tylko podatek dochodowy i składka zdrowotna.

Wynagrodzenia, co nie powinno dziwić, zależą tu od posiadanego stopnia wojskowego oraz od etatu, które zajmuje dana osoba. Sprawdziliśmy, ile można zarobić, pełniąc służbę wojskową.

Ile zarabia szeregowy? Ile zarabia generał?

W Polsce podstawowe wynagrodzenie mundurowych zależne jest od stopnia, jaki posiada dany żołnierz. Zarobki te obecnie kształtują się następująco:

Szeregowy - 4560 zł

Starszy szeregowy - 4630 zł,

Kapral - 5160 zł

Starszy kapral - 5220 zł

Plutonowy - 5260 zł

Sierżant - 5540 zł

Starszy sierżant - 5600 zł

Młodszy chorąży - 5650 zł

Chorąży - 5980 zł

Starszy chorąży - 6100 zł

Starszy chorąży sztabowy - 6250 zł

Podporucznik - 6300 zł

Porucznik - od 6420 zł do 6640 zł

Kapitan - od 6700 zł do 6850 zł

Major - od 7200 zł do 7550 zł

Podpułkownik -od 7950 zł do 8690 zł

Pułkownik - od 9240 zł do 10 580 zł

Generał - od 11 400 zł do 17750 zł

Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

Poza wynagrodzeniem zasadniczym mundurowi mogą liczyć na wiele innych świadczeń, jak dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe. Otrzymują też trzynastą pensję, nagrody uznaniowe oraz jubileuszowe przyznawane po 20 i więcej latach służby, które wynoszą od 75 do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami.

Do tego dochodzą jeszcze świadczenie motywacyjne dla tych, którzy pełnią służbę najdłużej. Żołnierze ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy otrzymują 1500 zł, a ci, którzy przepracowali w wojsku ponad 28 lat i 6 miesięcy, dostają do pensji dodatkowe 2500 zł.

Natomiast w przypadku wyjazdu poza miejsce zamieszkania otrzymują również dodatek za rozłąkę (w ubiegłym roku wynosił on 540 zł miesięcznie). Jeśli żołnierz na co dzień służy poza miejscem zamieszkania, otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do rodziny.

Szybciej na emeryturę

Niewątpliwie dużym atutem pracy w wojsku jest możliwość przejścia na emeryturę. Jeszcze dziesięć lat było to możliwe już po 15 latach służby. Jednak nowo przyjętym osobom przysługuje ona najwcześniej po 25 latach służby wojskowej.

Wysokość emerytury zależy m.in. od stażu w wojsku oraz stopnia, na jakim żołnierz kończył swoją służbę. Maksymalna emerytura wojskowa może wynieść 75 proc. wynagrodzenia. Jednak na taką stawkę mogą liczyć jedynie wojskowi, których służba trwała co najmniej 28,5 roku. Natomiast ci, którzy zakończyli swoją służbę po 15 latach, otrzymują emeryturę w wysokości 40 proc. pensji. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie wojskowego, jakie otrzymywał przez 10 wybranych przez niego lat kalendarzowych.