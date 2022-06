Dziesiątki tysięcy demonstrantów domagały się przyjęcia Gruzji do UE

Prezydent Duda: Stworzyliśmy nowy rodzaj partnerstwa z Trójmorzem; przyznaliśmy go Ukrainie

Stworzyliśmy nowy rodzaj partnerstwa z Trójmorzem dla państw aspirujących do UE - partnerstwo uczestniczące; przyznaliśmy go w poniedziałek Ukrainie; także inne państwa Europy Środkowej, jak Bośnia i Hercegowina, będą mogły go otrzymać - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas szczytu Trójmorza.