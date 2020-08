Dzierżawca barki Fortuna nie będzie budować Nord Stream 2

Liban: Ponad sto ofiar eksplozji; "apokaliptyczne zniszczenia" w Bejrucie

W wyniku eksplozji, do jakiej doszło we wtorek w Bejrucie, zginęło co najmniej 113 osób - poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na libańską telewizję Al-Manar. Około 5 tysięcy osób jest rannych.